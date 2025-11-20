شنايدر: لامين جمال سيتفوق على ميسي

يؤكد ويسلي شنايدر لاعب ريال مدريد السابق أن نجم برشلونة الشاب لامين جمال لديه القدرة على تجاوز الأرجنتيني ليونيل ميسي، مستبعدا رحيله عن النادي قبل عام 2035.

لا يزال لامين جمال يُثير الإعجاب، ففي سن الثامنة عشرة فقط ورث النجم الشاب قميص ميسي الرقم 10 في برشلونة، وبات لاعبا أساسيا لكل من هانسي فليك ومدرب المنتخب الإسباني لويس دي لا فوينتي.

وعلى الرغم من مشاكله البدنية، التي تسببت في غيابه عن 5 مباريات مع برشلونة و4 مباريات مع المنتخب الإسباني هذا الموسم، فإن مسيرته الكروية وتأثيره كانا بالغي الأهمية لدرجة أنه أصبح يُشاد به دوليا كأحد أبرز الأسماء في عالم كرة القدم.

حلل لاعب خط الوسط الهولندي السابق شنايدر، الذي لعب مع أياكس وريال مدريد وإنتر ميلان، ظهور لامين جمال في مقابلة مع موقع "أدفنتشر غيمز".

ولم يكتف بتسليط الضوء على المستوى الحالي للاعب الجناح، بل ذهب إلى أبعد من ذلك، مقارنا إياه مباشرة بميسي: "عندما نتحدث عن إمكانية أن يصبح لامين جمال ميسي يوما ما. حسنا، أرى أنه بالفعل ميسي برشلونة الجديد. اللاعبون يتطورون كل عام، وهو بالفعل في مستوى عالٍ جدا".

وأضاف "لن يسمحوا له بالرحيل أبدا، وأعتقد أنه لن يرغب في الرحيل أيضا. لقد نشأ في النادي، وحقق الكثير مع الفريق الأول، وهو نجم كبير. لماذا التفكير في إنجلترا أو ألمانيا؟ هذا غير منطقي".

وتوقع شنايدر استمرار موهبة برشلونة في الكامب نو خلال العقد القادم "ربما بعد سنوات عديدة سيرغب في خوض تجربة مختلفة، كما فعل ميسي. لكن ذلك سيكون بعد عام 2035، وأنا مقتنع بأنه سيظل يرتدي ألوان برشلونة".

⁉️Do you ever see Lamine Yamal in the Premier League one day? 🚨🗣️ 𝗡𝗘𝗪: Wesley Sneijder: "Lamine Yamal at Barcelona is the new Messi. They will never let him leave, and I believe, I’m convinced, that the kid will never want to leave either. "He’s been there since he was… pic.twitter.com/utyffJcqeK — The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) November 18, 2025

تألق رغم المعاناة

مرّ اللاعب بأسابيع صعبة بسبب ألم في منطقة العانة، أثر على بدايته للموسم وسبب له إزعاجا.

ونتيجة لذلك، خضع اللاعب لعلاج مُخصص بالترددات الراديوية، بإشراف الخبير إرنست شيلدرز.

ووفقا لصحيفة "موندو ديبورتيفو"، فقد تدرب اللاعب الشاب مع خبراء إعادة تأهيل لمدة أسبوع، وشارك أمس في جزء من التدريبات مع المجموعة، مشيرة إلى أن أولويته هي التغلب على ألم العانة والعودة إلى أفضل حالاته قبل مباراة تشلسي في دوري أبطال أوروبا.

بعد موسم لامين التاريخي 2024-2025 الذي فاز فيه برشلونة بالثلاثية المحلية ووصل إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا منعه ألم العانة من إظهار أفضل مستوياته في بعض الأحيان هذا الموسم.

ورغم ذلك، تظل أرقامه كبيرة ومميزة: