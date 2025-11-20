لماذا حذف فيفا صورة كريستيانو رونالدو من الملصق الترويجي لكأس العالم 2026؟

على الرغم من اقتراب الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو من المشاركة في كأس العالم للمرة السادسة، وهو رقم قياسي، فإنه لم يُدرج في الملصق الترويجي الأول لمونديال 2026 في بداية الأمر.

فقد أصدر الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) ملصقا ضخما مرصعا بالنجوم، يُظهر لاعبين من دول حجزت تذاكرها بالفعل للنسخة الموسعة المكونة من 48 فريقا.

ولكن على الرغم من مكانته المرموقة وظهوره السادس المحتمل في كأس العالم، فقد استبعد كريستيانو رونالدو من الملصق.

وقبل إجراء القرعة الرسمية للبطولة في 5 ديسمبر/كانون الأول، أصدر الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) ملصقه الترويجي الأول الذي يضم لاعبين من جميع الدول المتأهلة.

وتضمن الملصق صورة قائد غانا جوردان أيو، إذ من المقرر أن يشارك المهاجم المخضرم في كأس العالم للمرة الثالثة بعد مشاركته في نسختي 2014 و2022.

كما تضمن الملصق الترويجي صور لاعبين بارزين، منهم قائد الأرجنتين ليونيل ميسي، وقائد مصر محمد صلاح، وقائد السنغال ساديو ماني، والنرويج إيرلينغ هالاند، وقائد فرنسا كيليان مبابي.

مع ذلك، لم تظهر صورة قائد البرتغال كريستيانو رونالدو في الملصق، بل ظهر برونو فرنانديز، لاعب مانشستر يونايتد، ممثلا للبرتغال بدلا منه.

FIFA removed this image from social media after they replaced Cristiano with Bruno. Their bias was very obvious, but the criticism against them was much greater compared to 2022. They also didn't include Cristiano's picture in the official poster for the 2022 World Cup. pic.twitter.com/fgImnI8ZGZ — 𝐂𝐑𝐈𝐒 (@CR_74_) November 20, 2025

وأثار القرار حالة من الارتباك والتسلية، حيث تساءل بعض المشجعين عما إذا كان الاختيار يعكس وجهة نظر الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بشأن التسلسل الهرمي الحالي للبرتغال.

ردود فعل غاضبة

اندلعت نقاشات عبر الإنترنت في غضون دقائق، حيث تساءل المشجعون: كيف يمكن تجاهل لاعب على وشك صنع تاريخ في كأس العالم؟

فكتب أحد المشجعين "ملصق كأس العالم بدون رونالدو يبدو ناقصا".

وعلق آخر "يضم الملصق نجوما من جميع البلدان، ومع ذلك يبقى اسم البرتغال الأبرز غائبا".

ومازح أحد المتابعين قائلا "استبدال رونالدو ببرونو على ملصق كأس العالم، لم أتوقع يوما أن أرى هذا اليوم".

وأضاف آخر "إذا كانت هذه هي فكرة الفيفا لتصنيف اللاعبين، فهناك خطأ ما".

What was your favourite moment from #Qatar2022? 💭 pic.twitter.com/Z5BEN1pIZn — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) November 20, 2025

خلافات بين فيفا ورونالدو

رغم إعادة صورة رونالدو لاحقا، فإن هذا الموقف كشف عن خلاف مستتر بين الفيفا والنجم البرتغالي بسبب مواقفه من الهيئة الكروية على ما يبدو.

فاز كريستيانو رونالدو بجائزة الكرة الذهبية 5 مرات، لكنه في السنوات الأخيرة اتخذ موقفا ساخرا منها بعد استبعاده من قائمة المرشحين.

وقلّل رونالدو من قيمة الجائزة في مناسبات عديدة خلال السنوات القليلة الماضية.

ففي 2022 أثار فيفا جدلا واسعا بعد نشره "تغريدة" سخر فيها من كريستيانو رونالدو بسبب مستواه السيئ في بطولة كأس العالم 2022.

ونشر الحساب الرسمي للفيفا على موقع إكس صورة للدون بقميص منتخب البرتغال وهو يشير بيده بإشارة "الإعجاب"، ووضع الفيفا تعليقا ساخرا عليها "رائع إذا كنت قد استمتعت حقا بكأس العالم 2022".

وأثارت هذه التغريدة غضب عشاق النجم البرتغالي وقاموا بمهاجمه الفيفا بشكل عنيف في التعليقات، واعتبروها إهانة حقيقية، مما دفع الاتحاد الدولي إلى حذف التغريدة سريعا.

لم يكتف "فيفا" بذلك بل قام بالتقليل من النجم البرتغالي مرة أخرى، إذ نشر صورة لليونيل ميسي بعد فوزه بلقب كأس العالم، وعلق عليها "تم تسوية الجدل حول الأفضل في التاريخ".

ويبدو أن التغريدات كانت ردا من "فيفا" على سخرية سابقة من الأسطورة البرتغالية من كرة كأس العالم 2018.