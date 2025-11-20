تحقق الشرطة الإسبانية في ملابسات حادثة سرقة وقعت في غرفة ملابس المنتخب التركي خلال مباراته ضد نظيره الإسباني في التصفيات الأوروبية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026.

وحل المنتخب التركي الثلاثاء الماضي ضيفا على نظيره الإسباني في المباراة التي جرت على ملعب لاكارتوخا بمدينة إشبيلية، ضمن الجولة السادسة والأخيرة من التصفيات المونديالية.

لاعبو منتخب تركيا يتعرضون للسرقة في إسبانيا

وذكرت صحيفة ماركا الإسبانية أن مسؤولي منتخب تركيا قدموا بلاغا للشرطة الإسبانية بسرقة ساعة فاخرة وخاتمين من غرفة الملابس الخاصة به، خلال المباراة.

وأوضحت الصحيفة ذاتها أن قيمة الساعة تبلغ 200 ألف يورو، في حين وصلت قيمة كل خاتم إلى نحو 60 ألف يورو، مما يعني أن التكلفة الإجمالي لقيمة المسروقات بلغت 320 ألف يورو.

وتلقى مسؤولو الملعب في البداية إشعارا من المنتخب التركي مفاده بأنهم قد يكونون نسوا شيئا ما في غرفة الملابس "وهو إجراء شائع نسبيا"، غير أن ما بدا نسيانا تحول إلى بلاغ رسمي عن سرقة محتملة، على حد وصف ماركا.

وأكدت الشرطة الإسبانية في ما بعد أنه تم العثور على الساعة والخاتمين المسروقين واستعادتهم في عملية أدت إلى اعتقال شخص واحد على الأقل، ولم تستبعد الشرطة وجود "متورطين آخرين" في السرقة.

وفي الوقت نفسه، تحقق الشرطة إذا ما كان الشخص الموقوف وآخرون مشتبه بهم يعملون في الملعب أو أنهم تمكنوا من التسلل والدخول إلى غرفة ملابس المنتخب التركي.

وشددت الصحيفة على أن "التحقيق ما زال جاريا للتحديد بدقة كيفية حدوث السرقة، ومعرفة الجهات التي تقف وراءها".

يُذكر أن تلك المباراة انتهت بالتعادل الإيجابي بين المنتخبين 2-2، وعليه حافظت إسبانيا على صدارة المجموعة الخامسة برصيد 16 نقطة بفارق 3 نقاط عن تركيا.

وبلغ المنتخب الإسباني نهائيات كأس العالم المقررة الصيف القادم في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، في حين أن نظيره التركي سينافس على بلوغ المونديال عبر بوابة الملحق الأوروبي.