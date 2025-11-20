شاهد.. نجل ميسي يخطف الأضواء بمراوغة ساحرة

خطف سيرو ميسي الابن الأصغر للنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي الأضواء بمهارات رائعة خلال إحدى مباريات الفئات السنية الصغرى لنادي إنتر ميامي الأميركي.

وانتشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي ظهر فيه سيرو وهو يراوغ عددا من لاعبي الفريق المنافس، في محاولة منه لإنهاء هجمته الرائعة في الشباك لكن حارس المرمى تصدى له.

[REDES] Ahora nos volvimos a ilusionar: la jugada viral de Ciro Messi, el menor de la dinastía, en las inferiores del Inter Miami. 😍 https://t.co/THEGZ1d6rB pic.twitter.com/qVXC9TVdzl — ElCanciller.com (@elcancillercom) November 19, 2025

وخلال اللقطة المنتشرة غيّر سيرو البالغ من العمر 7 أعوام اتجاه حركته 3 مرات، مما تسبب في إرباك 4 مدافعين، وفقا لشبكة "تي واي سي سبورتس" الأرجنتينية.

وأبرزت الشبكة العديد من التعليقات اللافتة التي رافقت هذا المقطع، أبرزها "موهبة سيرو ميسي المذهلة"، وكتب آخر "تلميذ الأسطورة"، في إشارة منه إلى والده ميسي.

ونشر ثالث "يبدو أن سيرو هو وريث ميسي"، في حين تغنى رابع بموهبة اللاعب الصغير بقوله "أعشق ميسي الصغير".

وجاءت هذه اللقطة بعد أيام من تسجيل سيرو هدفا رائعا من ركلة حرة مباشرة خلال مباراة مع فريق أكاديمية إنتر ميامي تحت فئة 8 أعوام.

وتقدّم سيرو لتنفيذ ركلة حرة مباشرة، وبقدمه اليمنى أرسل الكرة نحو الزاوية العلوية اليسرى متجاوزا حارس الفريق المنافس، ورغم جمال الهدف فإنه لم يحتفل به كثيرا، بل استدار وعاد مسرعا إلى نصف ملعب فريقه.

🚨Como su padre, CIRO metiendo GOLAZOS de tiro Libre🚀!! No necesita prueba de ADN🐐! Video📹: IG / tmc10_m pic.twitter.com/FqArzuKUV7 — KING MESSI 10 (@messi10_rey) November 14, 2025

يُذكر أن سيرو -الذي انضم إلى أكاديمية إنتر ميامي في سبتمبر/أيلول 2024- هو أصغر أبناء ميسي الذي أنجب من زوجته أنتونيلا روكروز (تياغو 13 عاما) وماتيو (10 أعوام).

إعلان

وكان ميسي صرّح سابقا بأن أطفاله يقضون اليوم كله مع الكرة، وأنهم يستمتعون باللعب، مؤكدا أنهم "مختلفون جدا عن بعضهم".

وقال ميسي "تياغو أكثرهم تفكيرا وتنظيما ويميل للعب في الوسط، أما ماتيو فهو ذكي في اللعب ويحب تسجيل الأهداف والبقاء قريبا من المرمى، في حين سيرو هو أكثرهم مهارة في المراوغة ويبرع في المواجهات الفردية".