هايتي وإيران تواجهان غياب جماهيرهما في كأس العالم

تسود حالة من القلق الشديد في أوساط بعض المنتخبات المتأهلة للنسخة القادمة من كأس العالم، بسبب سياسات الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

ومن المقرر أن تستضيف الولايات المتحدة إلى جانب المكسيك وكندا النسخة الـ23 من بطولة كأس العالم في الفترة ما بين 11 يونيو/حزيران 2026 حتى 19 يوليو/تموز من العام نفسه.

وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية أن بعض المنتخبات ستُحرم من مشجعيها خلال المباريات في حال إقامتها في الولايات المتحدة.

وأشارت إلى أنه في حال دخلت بعثتا منتخبي هايتي وإيران إلى الولايات المتحدة رغم كونها من الدول الخاضعة للحظر من دخول البلاد، فإن مشجعيهما سيواجهون صعوبات في التواجد على المدرجات أو حتى خارجها.

HAITI ARE INTO THEIR FIRST WORLD CUP IN HALF A CENTURY ❤️ pic.twitter.com/GozOLqXUBb — CBS Sports Golazo ⚽️ (@CBSSportsGolazo) November 19, 2025

ودخل قرار منع مواطني 12 دولة من دخول الولايات المتحدة حيز التنفيذ يوم الاثنين 9 يونيو/حزيران 2025، وشمل القرار مواطني الدول التي تعتبرها إدارة ترامب خطرة وهي أفغانستان، بورما، تشاد، الكونغو، غينيا الاستوائية، إريتريا، ليبيا، الصومال، السودان، اليمن، هايتي وإيران والأخيرتان هما الوحيدتان اللتان تأهلتا إلى المونديال القادم.

ويُستثنى من هذا الحظر بعض الرياضيين ومدربيهم الذين يسافرون إلى البلاد للمشاركة في كأس العالم أو الأولمبياد أو أي حدث رياضي رئيسي آخر تحدده وزارة الخارجية الأميركية.

وتشهد النسخة القادمة من كأس العالم مشاركة 48 منتخبا لأول مرة في تاريخ البطولة، وستُجرى قرعة دور المجموعات يوم الخامس من ديسمبر/كانون الأول المقبل في العاصمة الأميركية واشنطن، ويومها سيعرف منتخبا إيران وهايتي الدولة التي ستستضيف مبارياتهما.

يُذكر أن هايتي تأهلت للمرة الثانية إلى كأس العالم بعد مونديال 1974، في حين ستكون هذه المشاركة هي السابعة في تاريخ المنتخب الإيراني.