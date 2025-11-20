سعيد الملا موهبة لبنانية تشعل صراعا بين كبار الأندية الأوروبية

خطف سعيد الملا لاعب كولن الألماني أنظار كبار الأندية الأوروبية بعد أدائه اللافت مع فريقه منذ بداية الموسم الحالي.

وذكرت صحيفة سبورت الإسبانية أن أندية برشلونة ومانشستر سيتي وبوروسيا دورتموند وبايرن ميونخ تتابع تطور الملا البالغ من العمر 19 عاما من أجل التعاقد معه في سوق الانتقالات الصيفية من العام المقبل.

وأكدت الصحيفة أن اسم الملا المولود في ألمانيا لأب لبناني وأم ألمانية موجود بالفعل في قائمة الألماني هانسي فليك الساعي إلى تعزيز صفوف برشلونة في الموسم المقبل.

وقالت إن "سعيد جناح أيسر موهوب قادر على صنع الفارق، وقد لفتت انطلاقته القوية هذا الموسم أنظار مساعدي فليك".

ولن يكون برشلونة النادي الوحيد في سباق التعاقد مع واحد من أبرز المواهب الصاعدة في الدوري الألماني وأوروبا، فهناك أندية عدة من الدوريين الإنجليزي والألماني ستدخل في المنافسة بقوة بغية الحصول على خدماته.

وتبلغ القيمة السوقية للملا 18 مليون يورو وفق بيانات موقع ترانسفير ماركت الشهير، لكن ناديه لن يسمح له بالرحيل بمبلغ يقل عن 40 مليون يورو.

وفي هذه الأثناء، أكدت شبكة سكاي سبورتس أن سعيد الملا نجح في لفت انتباه بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي الذي يتابعه عن كثب، وهو منافس قد يعقّد الأمور على برشلونة بسبب قوته المالية الكبيرة التي لا يضاهيه فيها أحد في القارة العجوز سوى باريس سان جيرمان.

وشاهد غوارديولا عدة مقاطع فيديو للاعب الموهوب، كما أرسل كشافين في الآونة الأخيرة لحضور مبارياته في الدوري الألماني لمتابعته عن قرب على أرض الملعب.

وأشارت "سبورت" إلى أن السيتي وبرشلونة ليسا فقط من يهتمان بالتعاقد مع سعيد الملا، فبايرن ميونخ وبوروسيا دورتموند أيضا أدرجا اسمه ضمن خياراتهما المحتملة.

ومن المقرر أن يجلس اللاعب ومسؤولي كولن خلال الفترة المقبلة لإجراء محادثات بشأن الخطط المستقبلية رغم أن النادي حصّن اللاعب بعقد جديد وقّع عليه في يوليو/تموز الماضي ويمتد حتى عام 2030.

ويشعر الملا بالراحة في ألمانيا ويركز حاليا على تقديم أفضل مستوى له خلال الموسم الحالي، ليضمن دعوة مدرب ألمانيا جوليان ناغلسمان لتمثيل "المانشافت" في نهائيات كأس العالم المقبلة.

وخاض سعيد الملا هذا الموسم 12 مباراة في جميع البطولات، سجل خلالها 4 أهداف وقدّم تمريرتين حاسمتين، كما تم استدعاؤه لمنتخب ألمانيا في فترة التوقف الدولي الأخير لكنه لم يحظ بالمشاركة.