نقل روبينيو من سجن "المشاهير" في البرازيل إلى معتقل آخر

نجحت مساعي محامي النجم البرازيلي السابق روبينيو في نقله إلى سجن جديد، بعدما كان اللاعب المعتزل موجودا في سجن مع القتلة والمجرمين.

ويقضي روبينيو حاليا عقوبة بالسجن مدتها 9 سنوات بعد إدانته في قضية اغتصاب جماعي في إيطاليا عام 2013، قضى منها حتى الآن 18 شهرا.

وأكدت إدارة السجون في البرازيل أنه تم نقل روبينيو إلى مركز إعادة التأهيل في مدينة لايمييرا بولاية ساو باولو، بناء على طلب محامي الدفاع الخاص به.

🚨 Robinho deixa penitenciária em Tremembé e é transferido para presídio em Limeira. Ex-jogador cumpre pena de nove anos de reclusão pelo estupro de uma mulher; transferência foi acatada pela Secretaria da Administração Penitenciária após pedido da defesa.

📸… pic.twitter.com/QSn0Jf2vrH — Gols do Brasileirão ⚽️🇧🇷 (@golsdobrasil1) November 17, 2025

وذكر موقع "جي غلوبو" البرازيلي أن محامي الدفاع نجح في إقناع القضاة بأن موكله روبينيو يتمتع بسلوك نموذجي داخل السجن ولم يرتكب أي مخالفات، كما أنه ليس لديه أي سوابق جنائية سوى تلك التي يقضي بسببها عقوبة السجن حاليا، وعليه تم قبول الطلب بنقل روبينيو من السجن القديم.

واقترح المحامي نقل روبينيو إلى واحد من 3 سجون هي براغانسا باوليستا وريو كلارو ولايمييرا، قبل أن يتم نقله إلى الأخير بالفعل.

وكان محامي روبينيو قد تقدّم في نهاية أكتوبر/تشرين الثاني الماضي بطلب لنقله إلى سجن آخر ضمن ولاية ساو باولو، لكن الطلب رُفض في البداية في حين أشار القاضي إلى أن الطلب يجب أن يُقدّم إلى إدارة السجون وهو ما تم في النهاية.

في هذه الأثناء حاول محامي الدفاع تخفيض عقوبته، بحجة أن روبينيو أكمل دورة تدريب مهني في "الإلكترونيات الأساسية، والراديو والتلفزيون"، لكن المحكمة رفضت الطلب.

وأُلقي القبض على روبينيو في 21 مارس/آذار 2024 بعد يوم واحد فقط من موافقة المحكمة البرازيلية على الحكم الصادر عن نظيرتها الإيطالية عام 2022، حيث داهمت السلطات منزله واقتادته لمركز الشرطة قبل أن يخضع لفحص طبي تمهيدا لنقله إلى السجن.

ومنذ ذلك الحين وُضع روبينيو في سجن ترممبي الثاني (جوزيه أوغوستو سيزار سالغادو بي2)، المعروف في البرازيل باسم "سجن المشاهير".

ويضم ذلك السجن 430 سجينا موزعين على زنازين تتراوح مساحتها بين 9 و15 مترا مربعا، ويمكن أن تتسع كل واحدة لـ6 أشخاص على أقصى تقدير.

ومن بين أشهر نزلائه السياسي البرازيلي لويز إستيفاو، والإعلامي أنطونيو ماركوس بيمنتا داس نيفيس، بالإضافة إلى مجرمين آخرين مدانين بالقتل والاغتصاب والخطف.

وكان روبينيو قد اعترف مؤخرا أن مسؤولي السجن لا يعاملونه بطريقة خاصة على الرغم من أنه لاعب كرة قدم معروف وفق ما أكدت صحيفة "ماركا" الإسبانية.