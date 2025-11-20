بيكرمان يكشف خدعته التي منعت ميسي من اللعب لمنتخب إسبانيا

صنع الأسطورة ليونيل ميسي التاريخ مع منتخب الأرجنتين عندما توّج معه بكأس العالم 2022 في قطر، لكن ما يجهله كثيرون أنه كان على وشك اللعب لمنتخب إسبانيا.

فقد كشف مدرب منتخب الأرجنتين السابق خوسيه بيكرمان عن الخدعة التي استخدمها لمنع ميسي من اللعب لإسبانيا عندما انتقل للعب في برشلونة في سن مبكرة.

ففي مؤتمر نظمته صحيفة "أولي" الرياضية استذكر بيكرمان (74 عاما) حيلته لمنع ليو ميسي من اللعب مع المنتخب الإسباني.

وأوضح مدرب المنتخب الأرجنتيني الأول بين عامي 2004 و2006 "في إسبانيا، كانت لدينا معلومات عن ليو ميسي، من بطولة تحت 17 عاما في فنلندا، شارك فيها مع إسبانيا. أخبرنا أعضاء الجهاز الفني الإسباني بأنهم فازوا بهذا الفتى".

وأضاف "أخبرت المدرب هوغو توكالي أنني مصدوم، وأنه لاعب المستقبل. لا يمكن أن أكون مخطئا، لقد كان الوجه الجديد لكرة القدم الأرجنتينية نعمة. ولكن لأن أوراقه كانت جاهزة بالفعل للعب في كأس العالم تحت 20 عاما مع إسبانيا، كان علينا الإسراع".

وتابع "أخبرني توكالي أنه جهز الفريق لبطولة أميركا الجنوبية تحت 20 عاما، التي بدأت بعد شهر. وكان رده: كيف يُمكنك إخباري بوجود لاعب الآن؟ أخبرته أنني لا أريده أن يلعب إلا إذا كان ذلك ضروريا، فقط يلعب مباراة ودية، وتوقيع الاستمارة وإرسالها إلى الفيفا. وهذا كل شيء، ونقطع الطريق على إسبانيا إلى الأبد".

Está cumpliendo años Pékerman, el hombre que puso a Messi en un mundial. El resto es historia. 💙🇦🇷 pic.twitter.com/lVEaNBrSIZ — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) September 3, 2024

وأضاف "تحدثت إلى رئيس الاتحاد الأرجنتيني وأخبرته، وقلت له إنني أريد الحضور، وكان علينا إرسال القائمة إلى برشلونة".

وختم "كان مفتاح العملية هو أننا كنا نخضع لقاعدة الفيفا التي تنص على أنه إذا لعب لاعب لفريق للشباب فلا يسمح له باللعب لمنتخب وطني آخر. كانت أوراق ميسي، البالغ من العمر 18 عاما، جاهزة وشارك مع الأرجنتين لذا لم يتمكن من اللعب لمنتخب إسبانيا تحت 20 عاما".

وفي 29 يونيو/حزيران 2004 نظّم بيكرمان مباراة ودية لحماية ميسي ومنعه من اللعب مع إسبانيا.

ارتدى ميسي قميص الأرجنتين بالفعل أول مرة خلال انتصار ودي 8-0 على باراغواي، ليضع حدا لمحاولات إسبانيا للظفر بخدماته.