الأهلي ضد القادسية بالدوري السعودي.. الموعد والتشكيلتان المتوقعتان والقنوات الناقلة

HONG KONG, CHINA - AUGUST 20: Riyad Mahrez of Al Ahli (front) and Turki Al-Ammar of Al Qadisah (back) in action during the Saudi Super Cup semi final between Al-Ahli and Al-Qadsiah at Hong Kong Stadium on August 20, 2025 in Hong Kong, China. (Photo by Yu Chun Christopher Wong/Eurasia Sport Images/Getty Images)
الأهلي والقادسية التقيا 24 مرة في دوري المحترفين (غيتي)
Published On 20/11/2025
آخر تحديث: 19:34 (توقيت مكة)

يلتقي الأهلي مع ضيفه القادسية في الجولة التاسعة من الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم 2026.

ويحتل الأهلي المركز الخامس برصيد 16 نقطة خلف القادسية في المركز الرابع بعد أن حصد 17 نقطة.

موعد مباراة الأهلي والقادسية في دوري روشن السعودي

تنتظر الجماهير الكروية موعد مباراة الأهلي والقادسية المقررة غدا الجمعة على ملعب الإنماء بجدة.

وتنطلق المباراة الساعة الثامنة والنصف مساء (20:30) بتوقيت قطر والمملكة السعودية، السابعة والنصف مساء (19:30) بتوقيت الإمارات.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والقادسية في دوري روشن السعودي

  •  قنوات ثمانية

كما يمكنكم متابعة أحداث المباراة عبر التغطيات المباشرة لموقع الجزيرة نت.

وسيدخل "الراقي" هذه المواجهة بكامل قوته الضاربة بقيادة الجزائري رياض محرز لخطف الثلاث نقاط، والاقتراب أكثر من مراكز المقدمة في جدول الترتيب، في حين يطمح القادسية إلى الحفاظ على مركزه.

المواجهات السابقة بين الأهلي والقادسية

التقى الأهلي والقادسية 24 مرة في دوري المحترفين.

  • فاز الأهلي في 17 مباراة.
  • فاز القادسية في 4 مباريات.
  • تعادلا في 3 مباريات.

تشكيلة الأهلي المتوقعة ضد القادسية

إدوارد ميندي، علي مجرشي، ميريح ديميرال، روجر إيبانيز، محمد بكر، فالنتين إتانجانا، إنزو ميلوت، زياد الجهني، رياض محرز، فراس البريكان، إيفان توني.

تشكيلة القادسية المتوقعة ضد الأهلي

كوين كاستيليس، جاستون ألفاريز، ناتشو فيرنانديز، محمد أبو الشامات، جهاد ذكري، مصعب الجوير، أوتافيو، فايغل، ماتيو ريتيغي، بونسو باه، نانديز.

المصدر: الجزيرة + وكالات

