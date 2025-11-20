الأهلي ضد القادسية بالدوري السعودي.. الموعد والتشكيلتان المتوقعتان والقنوات الناقلة

يلتقي الأهلي مع ضيفه القادسية في الجولة التاسعة من الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم 2026.

ويحتل الأهلي المركز الخامس برصيد 16 نقطة خلف القادسية في المركز الرابع بعد أن حصد 17 نقطة.

موعد مباراة الأهلي والقادسية في دوري روشن السعودي

تنتظر الجماهير الكروية موعد مباراة الأهلي والقادسية المقررة غدا الجمعة على ملعب الإنماء بجدة.

وتنطلق المباراة الساعة الثامنة والنصف مساء (20:30) بتوقيت قطر والمملكة السعودية، السابعة والنصف مساء (19:30) بتوقيت الإمارات.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والقادسية في دوري روشن السعودي

قنوات ثمانية

كما يمكنكم متابعة أحداث المباراة عبر التغطيات المباشرة لموقع الجزيرة نت.

وسيدخل "الراقي" هذه المواجهة بكامل قوته الضاربة بقيادة الجزائري رياض محرز لخطف الثلاث نقاط، والاقتراب أكثر من مراكز المقدمة في جدول الترتيب، في حين يطمح القادسية إلى الحفاظ على مركزه.

المواجهات السابقة بين الأهلي والقادسية

التقى الأهلي والقادسية 24 مرة في دوري المحترفين.

فاز الأهلي في 17 مباراة.

فاز القادسية في 4 مباريات.

تعادلا في 3 مباريات.

تشكيلة الأهلي المتوقعة ضد القادسية

إدوارد ميندي، علي مجرشي، ميريح ديميرال، روجر إيبانيز، محمد بكر، فالنتين إتانجانا، إنزو ميلوت، زياد الجهني، رياض محرز، فراس البريكان، إيفان توني.

تشكيلة القادسية المتوقعة ضد الأهلي

كوين كاستيليس، جاستون ألفاريز، ناتشو فيرنانديز، محمد أبو الشامات، جهاد ذكري، مصعب الجوير، أوتافيو، فايغل، ماتيو ريتيغي، بونسو باه، نانديز.