حكيمي أم صلاح؟ جدل على المنصات بعد إعلان أفضل لاعب أفريقي

أثار فوز النجم المغربي أشرف حكيمي بجائزة أفضل لاعب في قارة أفريقيا موجة نقاش واسعة على المنصات الرقمية، بين من يرى تتويجه مستحقا بفضل أرقامه اللافتة وبين من يرى أن المصري محمد صلاح نجم ليفربول كان الأجدر للظفر بها.

فبعد موسم استثنائي قدّم خلاله النجم المغربي مستويات كبيرة مع باريس سان جيرمان الفرنسي والمنتخب المغربي ظهر حكيمي خلال حفل جوائز الكاف متحاملا على قدمه اليسرى المصابة، ليتسلم جائزة أفضل لاعب كرة قدم أفريقي لعام 2025.

ولم يتفوق حكيمي بهذه الجائزة على صلاح فحسب، بل كذلك النيجيري فيكتور أوسيمين لاعب غلطة سراي التركي، حيث كان لحكيمي نصيب الأسد من الجوائز.

🔴 حفل توزيع جوائز الاتحاد الأفريقي لعام 2025 المغربي ياسين بونو يحرز جائزة أفضل حارس مرمى إفريقي#حفل_جوائز_الاتحاد_الافريقي#CAFAWARDS2025 pic.twitter.com/mCbvd7sPWj — beIN SPORTS (@beINSPORTS) November 19, 2025

أرقام حكيمي

وتفاعل عشاق "الساحرة المستديرة" بشكل لافت مع إعلان فوز حكيمي بالجائزة، واعتبروا أن أرقامه هذا الموسم جعلته المرشح الأبرز.

فقد قدّم الظهير المغربي موسما تاريخيا مع العملاق الباريسي تُوّج بالفوز بـ5 ألقاب محلية وقارية، وهي دوري أبطال أوروبا، والدوري الفرنسي، وكأس فرنسا والسوبر الفرنسي، والسوبر الأوروبي.

كما شارك حكيمي في 58 مباراة سجل خلالها 12 هدفا وصنع 17، ونجح في قيادة منتخب المغرب إلى كأس العالم 2026.

وبهذا، يصبح أول مدافع يفوز بالجائزة منذ 52 عاما وأول مغربي يُتوج بها منذ لاعب خط الوسط مصطفى حجي في عام 1998.

مقارنة حكيمي وصلاح

ورصدت حلقة (2025/11/20) من برنامج "شبكات" تعليقات المغردين العرب على فوز حكيمي، إذ أعرب البعض عن فرحته، في حين قلل آخرون من أحقيته، وعقدوا مقارنة بين النجم المغربي ونظيره المصري صلاح من حيث الأرقام، فقد غرد الناشط عمارة:

بيقولك مرة واحد كان بيسجل وبيساهم تقريبا بمعدل 1.5 هدف في كل ماتش في الدوري الإنجليزي، واخد هداف الدوري الإنجليزي والأكثر مساهمة وأحسن لاعب في الدوري الإنجليزي والهداف التاريخي لأفريقيا في الدوري الإنجليزي ودوري الأبطال الأوروبي وما عرفش في الآخر ياخد جايزة أحسن لاعب في أفريقيا

في المقابل، هناك من رأى فوز حكيمي مستحقا ويشكل ختاما رائعا لموسم استثنائي، فكتب المغرد جيلان:

مستحقة للأمانة، وظلم إذا أخذها غيره مع احترامي للأسطورة صلاح

من جهته، وجّه الناشط محمد نصيحة لأي معترض على فوز حكيمي بزيارة طبيب نفسي في أسرع وقت ممكن، وكتب:

أشرف حكيمي حقق 5 ألقاب محلية وقارية، وصل لنهائي كأس العالم للأندية، وسجل في مختلف المسابقات، بل تفوق على محمد صلاح في التسجيل والصناعة بدوري الأبطال، أقصى الأندية الإنجليزية من دوري أبطال أوروبا من لديه أي اعتراض أنصحه بزيارة طبيب نفسي في أقرب وقت ممكن

وكذلك، توقف مغردون عند رؤية ظهور حكيمي مع والدته خلال حفل التتويج بالجائزة الفردية الأرفع في القارة السمراء، فكتبت الناشطة ليان:

كل هذا المجد والنجاحات وفي النهاية يرجع لحضن الأم اللي تعبت وربّت ووقفت معاه من الحومة لحد السجادة الحمراء، وراء كل أسطورة أم عظيمة

جيل المغرب الذهبي

ومن بين التفاعلات مع فوز حكيمي احتفى عشاق الكرة مع الإعلان عن سيطرة المغرب على معظم جوائز الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف)، مما دفع نشطاء إلى الحديث عن "الجيل الذهبي المغربي" وعودة المغرب إلى صدارة كرة القدم الأفريقية.

وهذه أبرز الجوائز التي فاز بها المغرب في حفل الكاف: