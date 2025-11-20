آخرها كوراساو.. الدول الأقل سكانا التي تأهلت إلى كأس العالم

دخلت كوراساو تاريخ كرة القدم العالمية من الباب الواسع، بعد نجاح منتخبها الوطني في التأهل إلى نهائيات كأس العالم، المقرر إقامتها الصيف القادم في الولايات المتحدة، المكسيك وكندا.

وتحقق التأهل التاريخي بعد تعادل كوراساو فجر اليوم الأربعاء مع مضيفتها جامايكا سلبيا في المباراة التي جرت في مدينة كينغستون، لتحافظ كوراساو على صدارة المجموعة الثانية في تصفيات الكونكاكاف.

CURAÇAO HAVE QUALIFIED FOR THEIR FIRST-EVER WORLD CUP ❤️ WHAT A MOMENT FOR THE BLUE WAVE 🌊 pic.twitter.com/Xn4Tm29MAv — CBS Sports Golazo ⚽️ (@CBSSportsGolazo) November 19, 2025

تأهل تاريخي لمنتخب كوراساو إلى كأس العالم

وإلى جانب كون هذا التأهل هو الأول في تاريخ المنتخب الكاريبي، أصبحت كوراساو أصغر دولة من حيث عدد السكان تتأهل إلى كأس العالم منذ انطلاق المسابقة لأول مرة عام 1930، وذلك وفقا لبيانات موقع "ترانسفير ماركت" الشهير.

ويبلغ عدد سكان كوراساو حاليا 156 ألف نسمة، وبذلك أزاحت آيسلندا التي كانت أصغر دولة تشارك في المونديال وذلك في نسخة عام 2018.

CURAÇAO BECOME THE SMALLEST COUNTRY TO EVER QUALIFY FOR THE WORLD CUP! The nation of just 156,115 people have surpassed Iceland as the smallest ever nation to ever make it to the biggest tournament on the planet 👏🇨🇼 pic.twitter.com/qbe8TtNyif — ESPN FC (@ESPNFC) November 19, 2025

ويوجد منتخبان عربيان في قائمة أصغر 11 دولة شاركت في كأس العالم، هما الكويت والإمارات.

وتاليا قائمة الدول الأقل سكانا التي تأهلت إلى كأس العالم:

كوراساو: تأهلت إلى مونديال الولايات المتحدة، المكسيك وكندا 2026، وعدد سكانها 156 ألف نسمة. آيسلندا: تأهلت إلى مونديال روسيا 2018 وكان عدد سكانها 352 ألف نسمة. الرأس الأخضر (كاب فيردي): تأهلت إلى مونديال الولايات المتحدة، المكسيك وكندا 2026، وعدد سكانها 525 ألف نسمة. ترينيداد وتوباغو: تأهلت إلى مونديال ألمانيا 2006 وكان عدد سكانها 1.3 مليون نسمة. أيرلندا الشمالية: تأهلت إلى مونديال السويد 1958 وكان عدد سكانها 1.4 مليون نسمة. باراغواي: تأهلت إلى مونديال البرازيل 1950 وكان عدد سكانها 1.5 مليون نسمة. الكويت: تأهلت إلى مونديال إسبانيا 1982 وكان عدد سكانها 1.7 مليون نسمة. الإمارات: تأهلت إلى مونديال إيطاليا 1990 وكان عدد سكانها 1.9 مليون نسمة. سلوفينيا: تأهلت إلى مونديال كوريا الجنوبية واليابان 2002 وكان عدد سكانها مليونَي نسمة. أورغواي: تأهلت إلى مونديال البرازيل 1950 وكان عدد سكانها 2.2 مليون نسمة. جامايكا: تأهلت إلى مونديال فرنسا 1998 وكان عدد سكانها 2.6 مليون نسمة.

تجدر الإشارة إلى أن عدد سكان في هذه الدول قد تغيّر منذ ذلك الوقت، لكن الأرقام الواردة دقيقة بحسب فترة تأهلها الأول لكأس العالم.