رياضة|كأس العالم 2026|الكاريبي

آخرها كوراساو.. الدول الأقل سكانا التي تأهلت إلى كأس العالم

Curaçao fans celebrate World Cup 2026 qualification after a 0-0 draw with Jamaica at the National Stadium in Kingston, Jamaica on November 18, 2025. The tiny Caribbean nation of Curacao became the smallest country ever to qualify for the World Cup on November 18 as Haiti booked their return to the tournament for the first time in 52 years along with Panama. A nerve-shredding finale to the CONCACAF qualifying campaign saw Curacao -- with a population of just 156,000 -- squeeze into next year's finals in the United States, Canada and Mexico with a 0-0 draw against Jamaica in Kingston. (Photo by Ricardo MAKYN / AFP)
منتخب كوراساو دخل التاريخ بتأهله إلى كأس العالم للمرة الأولى في تاريخه (الفرنسية)
Published On 20/11/2025
|
آخر تحديث: 10:13 (توقيت مكة)

حفظ

دخلت كوراساو تاريخ كرة القدم العالمية من الباب الواسع، بعد نجاح منتخبها الوطني في التأهل إلى نهائيات كأس العالم، المقرر إقامتها الصيف القادم في الولايات المتحدة، المكسيك وكندا.

وتحقق التأهل التاريخي بعد تعادل كوراساو فجر اليوم الأربعاء مع مضيفتها جامايكا سلبيا في المباراة التي جرت في مدينة كينغستون، لتحافظ كوراساو على صدارة المجموعة الثانية في تصفيات الكونكاكاف.

تأهل تاريخي لمنتخب كوراساو إلى كأس العالم

وإلى جانب كون هذا التأهل هو الأول في تاريخ المنتخب الكاريبي، أصبحت كوراساو أصغر دولة من حيث عدد السكان تتأهل إلى كأس العالم منذ انطلاق المسابقة لأول مرة عام 1930، وذلك وفقا لبيانات موقع "ترانسفير ماركت" الشهير.

اقرأ أيضا

list of 2 itemsend of list

ويبلغ عدد سكان كوراساو حاليا 156 ألف نسمة، وبذلك أزاحت آيسلندا التي كانت أصغر دولة تشارك في المونديال وذلك في نسخة عام 2018.

ويوجد منتخبان عربيان في قائمة أصغر 11 دولة شاركت في كأس العالم، هما الكويت والإمارات.

وتاليا قائمة الدول الأقل سكانا التي تأهلت إلى كأس العالم:

  1. كوراساو: تأهلت إلى مونديال الولايات المتحدة، المكسيك وكندا 2026، وعدد سكانها 156 ألف نسمة.
  2. آيسلندا: تأهلت إلى مونديال روسيا 2018 وكان عدد سكانها 352 ألف نسمة.
  3. الرأس الأخضر (كاب فيردي): تأهلت إلى مونديال الولايات المتحدة، المكسيك وكندا 2026، وعدد سكانها 525 ألف نسمة.
  4. ترينيداد وتوباغو: تأهلت إلى مونديال ألمانيا 2006 وكان عدد سكانها 1.3 مليون نسمة.
  5. أيرلندا الشمالية: تأهلت إلى مونديال السويد 1958 وكان عدد سكانها 1.4 مليون نسمة.
  6. باراغواي: تأهلت إلى مونديال البرازيل 1950 وكان عدد سكانها 1.5 مليون نسمة.
  7. الكويت: تأهلت إلى مونديال إسبانيا 1982 وكان عدد سكانها 1.7 مليون نسمة.
  8. الإمارات: تأهلت إلى مونديال إيطاليا 1990 وكان عدد سكانها 1.9 مليون نسمة.
  9. سلوفينيا: تأهلت إلى مونديال كوريا الجنوبية واليابان 2002 وكان عدد سكانها مليونَي نسمة.
  10. أورغواي: تأهلت إلى مونديال البرازيل 1950 وكان عدد سكانها 2.2 مليون نسمة.
  11. جامايكا: تأهلت إلى مونديال فرنسا 1998 وكان عدد سكانها 2.6 مليون نسمة.
إعلان

تجدر الإشارة إلى أن عدد سكان في هذه الدول قد تغيّر منذ ذلك الوقت، لكن الأرقام الواردة دقيقة بحسب فترة تأهلها الأول لكأس العالم.

المصدر: مواقع إلكترونية

إعلان