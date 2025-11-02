10 أسباب وراء تراجع مستوى برشلونة مقارنة بالموسم الماضي

يمر برشلونة، حامل لقب الدوري الإسباني، بمرحلة تتسم باهتزاز ثقة الفريق بسبب الأداء المتذبذب الذي يقدّمه منذ انطلاق منافسات الموسم الحالي 2025-2026.

ويبتعد برشلونة عن غريمه ريال مدريد في صدارة الليغا بفارق 5 نقاط بعد 10 جولات من البداية، في حين تعرّض لهزيمة أوروبية على ملعبه مونتجويك (1-2) أمام باريس سان جيرمان، شكّكت في قدرة الفريق على الذهاب بعيدا في دوري أبطال أوروبا.

وترى صحيفة "سبورت" الإسبانية، أن برشلونة بقيادة مدربه الألماني هانسي فليك، فقد البريق الذي أظهره الموسم الماضي 2024-2025.

واستعرضت الصحيفة المقرّبة من أسوار النادي الكتالوني 10 أسباب ترى أنها وراء تراجع برشلونة فنيا وبدنيا.

وإليكم 10 أسباب لتراجع برشلونة هذا الموسم حتى الآن: