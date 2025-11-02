ميسي يسجل هدفا رائعا وإنتر ميامي يخسر في الدوري الأميركي

سجل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، هدفا متأخرا في الدقيقة 89 لم يكن كافيا لتجنيب فريقه إنتر ميامي الخسارة أمام مضيفه ناشفيل (1-2) في ثاني مباريات سلسلة الدور الإقصائي الأول للدوري الأميركي في كرة القدم.

وتقدم ناشفيل بثنائية نظيفة في الشوط الاول سجلها سام ستوريدج (9 من ركلة جزاء) وجوش باور (45)، قبل أن يقلص ميسي الفارق في الدقيقة 89 بتسديدة رائعة بيسراه من داخل المنطقة اثر تلقيه كرة من مواطنه رودريغو دي بول.

وكان إنتر ميامي حسم المباراة الاولى على أرضه 3-1 بينها ثنائية لميسي، ويستضيف المباراة الثالثة الحاسمة السبت المقبل في ميامي.

ويأمل إنتر ميامي، صاحب المركز الثالث في الموسم العادي في المنطقة الشرقية والمرشح للفوز في سلسلة مبارياته في الدور الأول ضد ناشفيل السادس، في تجنب تكرار خروجه من الدور الأول الموسم الماضي أمام أتلانتا في ظروف مماثلة.

وكان إنتر ميامي حسم المباراة الاولى من الدور الاقصائي الاول امام اتلانتا في الموسم الماضي، قبل أن يخسر المباراتين التاليتين ويخرج خالي الوفاض.

ويقام نظام الدور الإقصائي الأول بتأهل الأفضل في سلسلة من ثلاث مباريات.

وبحال تأهل ميامي، سيلاقي في نصف نهائي المنطقة الشرقية الفائز بين سينسيناتي وكولومبوس كرو.

أرقام ميسي الاستثنائية في مسيرة حافلة