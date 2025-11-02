اقرأ أيضا list of 2 items list 1 of 2 هالاند يفرض نفسه على أساطير دوري أبطال أوروبا

سيعود أيضا إلى منزله السابق ترينت ألكسندر-أرنولد، بعد أن ترك ظهير ليفربول السابق نادي طفولته لينضم إلى الملكي في صفقة مثيرة للجدل هذا الصيف.

موعد مباراة ليفربول ضد ريال مدريد بدوري أبطال أوروبا

تقام المباراة يوم الثلاثاء 4 نوفمبر/تشرين الثاني على ملعب أنفيلد.

وتنطلق المواجهة الكبيرة الساعة الـ11 مساء (23:00) بتوقيت الدوحة والسعودية، العاشرة مساء (22:00) بتوقيت مصر، الثامنة مساءً بتوقيت غرينتش.

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وريال مدريد في دوري أبطال أوروبا

beIN SPORTS HD 1

ويمكنكم متابعة التغطية المباشرة لحظة بلحظة عبر التغطيات المباشرة للجزيرة نت.

يواجه ليفربول وضعًا صعبًا في المسابقة القارية العريقة، إذ يحتل المركز العاشر في مجموعته بعد 3 مباريات بـ6 نقاط فقط.

في المقابل كان أداء ريال مدريد مثاليًا، حيث فاز بجميع مباريات دور المجموعات، مسجلا 8 أهداف ولم تهتز شباكه إلا مرة واحدة.

المواجهات السابقة

تاريخيًا، عانى ليفربول أمام ريال مدريد في أنفيلد. في آخر 5 مواجهات على أرضه مع النادي الإسباني، فاز ليفربول مرة واحدة فقط، وخسر 3 مرات، وتعادل مرة واحدة.

وإجمالا التقى الفريقان 11 مرة وهيمن ريال مدريد على نتائج المواجهات كالتالي:

فوز الريال في 7 مباريات

فوز ليفربول في 3 مباريات

تعادل وحيد

تشكيلة ليفربول المتوقعة ضد ريال مدريد

ليفربول (4-2-3-1): جيورجي مامارداشفيلي، برادلي، كوناتي، فان دايك، روبرتسون، غرافينبيرخ، ماك أليستر، صلاح، زوبوسزلاي، جاكبو إيكيتيكي.

تشكيلة ريال مدريد المتوقعة أمام ليفربول

تيبو كورتوا، ترينت ألكسندر أرنولد، دين هويسين، إدير ميليتاو، ألفارو كاريراس، فيدي فالفيردي، أوريليان تشواميني، أردا جولر، جود بيلينغهام، فينيسيوس جونيور، كيليان مبابي.