يستضيف برشلونة فريق إلتشي على ملعب مونتجويك الأولمبي، علما أن الفريق الصاعد حديثا يدربه إيدر سارابيا الذي سبق أن عمل مساعدا في برشلونة تحت قيادة كيكي سيتيين.

ويبحث الفريق الكتالوني بقيادة المدرب الألماني هانسي فليك عن استعادة التوازن سريعا بعد خسارتين في مبارياته الثلاث الأخيرة في الدوري، وبعد أن سقط أيضا على يد باريس سان جيرمان الفرنسي في مسابقة دوري أبطال أوروبا.

وفاز برشلونة في 7 مباريات، وتعادل في واحدة، وخسر اثنتين من أصل 10 مباريات في الدوري هذا الموسم.

موعد مباراة برشلونة ضد إلتشي في الليغا

تقام المباراة غدا الأحد على ملعب مونتجويك الأولمبي.

وتنطلق صفارة المباراة الساعة الثامنة والنصف مساء (20:30) بتوقيت مكة المكرمة والدوحة، السابعة والنصف مساء (19:30) بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة برشلونة ضد إلتشي في الدوري الإسباني

bein sports 2

ويمكنكم متابعة التغطية المباشرة لحظة بلحظة عبر التغطيات المباشرة للجزيرة نت.

ويواجه بطل الدوري أزمة إصابات في الوقت الحالي، إذ سيغيب صانع الألعاب بيدري -الذي طُرد في اللحظات الأخيرة من مواجهة الكلاسيكو- لأسابيع عدة بسبب تمزق في عضلة الفخذ.

وسيستعيد الفريق الكتالوني أخيرا المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي وداني أولمو بعد عودتهما إلى التدريبات.

ويقدم فريق إلتشي أداء يفوق التوقعات هذا الموسم بعد صعوده من دوري الدرجة الثانية، حيث جمع 14 نقطة من 10 مباريات، ليحتل المركز التاسع في جدول الترتيب، محققا سجلا من 3 انتصارات و5 تعادلات وهزيمتين.

المواجهات التاريخية بين الفريقين

فاز برشلونة في 34 من آخر 55 مباراة خاضها ضد إلتشي.

تعرض لـ9 هزائم فقط.

لم يخسر الفريق على أرضه.

ويخوض برشلونة سلسلة من 10 انتصارات متتالية ضد إلتشي، بما في ذلك انتصارات 3-0 و4-0 عندما التقى الفريقان آخر مرة خلال موسم 2022-2023 في الدوري الإسباني.

تشكيلة برشلونة المتوقعة ضد إلتشي

تشيزني، كوندي، كوبارسي، غارسيا، بالدي، كاسادو، دي يونغ، لامين جمال، لوبيز، راشفورد، توريس.

تشكيلة إلتشي المتوقعة ضد برشلونة

بينا، تشوست، أفنجروبر، بيغاس، نونيز، ميندوزا، فيباس، أغوادو، فاليرا، سيلفا، مير.