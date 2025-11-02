يحل الهلال السعودي ضيفا على الغرافة القطري في الجولة الرابعة من دوري أبطال آسيا للنخبة 2025-2026 لكرة القدم.

ويسعى "الزعيم" إلى مواصلة سلسلة الانتصارات والحفاظ على صدارة مجموعته الغربية، بعدما جمع 9 نقاط كاملة من 3 مباريات، متفوقًا على الأهلي صاحب المركز الثاني بفارق نقطتين.

وحقق الهلال فوزا ثمينا على نظيره الشباب بهدف دون رد، ضمن الجولة السابعة من دوري روشن السعودي للمحترفين، في لقاء شهد تألق البرازيلي ماركوس ليوناردو الذي سجل هدف المباراة الوحيد.

موعد مباراة الغرافة ضد الهلال في أبطال آسيا

تقام المباراة غدا الاثنين 3 نوفمبر/تشرين الثاني على ملعب ثاني بن جاسم.

وتنطلق المواجهة التاسعة و15 دقيقة مساءً (21:15) بتوقيت الدوحة والسعودية، العاشرة و15 دقيقة مساء (22:15) بتوقيت الإمارات.

القنوات الناقلة لمباراة الغرافة ضد الهلال

beIN SPORTS HD1

الكأس 5

ويمكنكم متابعة التغطية المباشرة -لحظة بلحظة- عبر التغطيات المباشرة للجزيرة نت.

ويعاني الغرافة من بداية سيئة في دوري أبطال آسيا للنخبة، حيث يحتل المركز الثامن في جدول الترتيب برصيد 3 نقاط، حصدها من فوز وحيد وهزيمتين.

وفي المواجهتين الأخيرتين بين الفريقين، فاز الهلال على الغرافة 3-0 في الثالث من ديسمبر/كانون الأول 2024، و3-2 في 11 نوفمبر/تشرين الثاني 2016.

تشكيلة الهلال المتوقعة ضد الغرافة

ياسين بونو، حمد اليامي، حسان تمبكتي، خاليدو كوليبالي، ثيو هيرنانديز، مالكوم، ميلينكوفيتش سافيتش، روبن نيفيز، سالم الدوسري، ماركوس ليوناردو، داروين نونيز.

تشكيلة الغرافة ضد الهلال

خليفة أبو بكر، سيف الدين حسن، دامي تراوري، جانغ هيون سو، سايدو سانو، أيوب محمد، آرون غونارسون، فرجاني ساسي، ياسين براهيمي، أحمد الجناحي، خوسيلو.