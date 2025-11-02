الجزائري شايبي يزاحم راشفورد بسباق أفضل صانع أهداف بأوروبا

يتألق الجزائري فارس شايبي هذا الموسم مع فريقه آينتراخت فرانكفورت حيث بات يزاحم نجم برشلونة ماركوس راشفورد على لقب أفضل صانع أهداف في الدوريات الأوروبية الخمس الكبرى.

خاض شايبي 8 مباريات في الدوري الألماني (بوندسليغا) حتى الآن، سجل خلالها هدفا واحدا وصنع 5 أهداف أخرى.

وأشارت صحيفة "موندو ديبورتيفو" إلى أن الجزائري يتقاسم مع 3 لاعبين آخرين صدارة أفضل صانعي الأهداف في الدوريات الأوروبية الخمس الكبرى.

ويتعلق الأمر بكل من: ماركوس راشفورد (برشلونة) ولويس ميلا (خيتافي) وأندريه إيليتش (يونيون برلين).

وقدم شايبي تمريراته الحاسمة مع فرانكفورت أمام فيردر بريمن وبروسيا مونشنغلادباخ وفرايبورغ وسانت باولي، بينما أحرز هدفه الوحيد أمام مونشنغلادباخ.

بدوره يقدم الإنجليزي ماركوس راشفورد أرقاما رائعة مع برشلونة، على الرغم من أن أداءه حتى الآن لم يكن ثابتًا مع هجوم البارسا.

في الكلاسيكو أمام ريال مدريد، صنع راشفورد هدف فيرمين لوبيز، مما جعله يتصدر قائمة أفضل صانعي الأهداف في الدوريات الخمس الكبرى في أوروبا.

قبل ذلك، لعب راشفورد 4 مباريات متتالية في الدوري، قدم خلالها تمريرات حاسمة ضد فالنسيا (إلى رافينيا)، وخيتافي (إلى أولمو)، وأوفييدو (إلى أراوخو من ركلة ركنية)، وريال سوسيداد (إلى كوندي، أيضًا من ركلة ركنية).