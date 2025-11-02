رياضة|الدوري الإنجليزي|المملكة المتحدة

شاهد.. هالاند يستلهم احتفاله الجديد من نجم ليفربول السابق

Manchester City's Norwegian striker #09 Erling Haaland celebrates after scoring the opening goal of the English Premier League football match between Manchester City and Bournemouth at the Etihad Stadium in Manchester, north west England, on November 2, 2025. (Photo by Paul ELLIS / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE. NO USE WITH UNAUTHORIZED AUDIO, VIDEO, DATA, FIXTURE LISTS, CLUB/LEAGUE LOGOS OR 'LIVE' SERVICES. ONLINE IN-MATCH USE LIMITED TO 120 IMAGES. AN ADDITIONAL 40 IMAGES MAY BE USED IN EXTRA TIME. NO VIDEO EMULATION. SOCIAL MEDIA IN-MATCH USE LIMITED TO 120 IMAGES. AN ADDITIONAL 40 IMAGES MAY BE USED IN EXTRA TIME. NO USE IN BETTING PUBLICATIONS, GAMES OR SINGLE CLUB/LEAGUE/PLAYER PUBLICATIONS.
هالاند يحتفل بآدائه حركات الروبوت (الفرنسية)
Published On 2/11/2025
آخر تحديث: 23:00 (توقيت مكة)

كشف إيرلينغ هالاند، نجم مانشستر سيتي، عن طريقة احتفال جديدة في فوز فريقه 3-1 على بورنموث ضمن المرحلة العاشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم الأحد.

ويدين سيتي الذي يلتقي بوروسيا دورتموند الألماني الأربعاء في دوري أبطال أوروبا قبل أن يصطدم بليفربول في الدوري الأحد، بفوزه إلى ثنائية هالاند في الشوط الأول (17 و32)، رافعا رصيده في صدارة ترتيب الهدافين إلى 13 هدفا في 10 مباريات في البريميرليغ.

وبعد تسجيله الهدف الأول احتفل هالاند بطريقة جديدة، حيث ركض ثم توقف فجأة ليقوم بأداء حركات الروبوت، وهو احتفال مشابه لنجم ليفربول وتوتنهام وستوك سيتي ومنتخب إنجلترا السابق بيتر كراوتش.

كومبو كراوتش - هالاند
هالاند (يمين) يقلد طريقة احتفال المهاجم السابق لمنتخب إنجلترا بيتر كراوتش (وكالات)

وأثارت تصرفات هالاند ضحكات الجماهير، الذين سارعوا إلى التعليق على وسائل التواصل الاجتماعي، وكتب أحد الأشخاص "كانت لدينا شكوك حول كون إيرلينغ هالاند إنسانا".

وكتب آخر "إيرلينغ هالاند هو السبب في عدم اعتزال رونالدو حتى الآن".

وقال ثالث "هالاند روبوت، ولهذا احتفل كالروبوت. يا أخي، لا يمكن أن يتوقف عن التسجيل!".

اشتهر هالاند في الماضي بتبديل احتفالاته، من وضع إصبعه على أذنه إلى القفز في الهواء، لكنه قرر ضد بورنموث القيام باحتفال جديد.

ورفع سيتي رصيده في المركز الثاني إلى 19 نقطة متأخرا بفارق 6 نقاط عن أرسنال المتصدر، ومتقدما نقطة عن ليفربول وبورنموث تواليا. ولا يزال سندرلاند (17 نقطة) قادرا على اقتناص المركز الثاني في حال فوزه على إيفرتون الاثنين في ختام المرحلة.

المصدر: مواقع إلكترونية + مواقع التواصل الاجتماعي

