شاهد.. هالاند يستلهم احتفاله الجديد من نجم ليفربول السابق

كشف إيرلينغ هالاند، نجم مانشستر سيتي، عن طريقة احتفال جديدة في فوز فريقه 3-1 على بورنموث ضمن المرحلة العاشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم الأحد.

ويدين سيتي الذي يلتقي بوروسيا دورتموند الألماني الأربعاء في دوري أبطال أوروبا قبل أن يصطدم بليفربول في الدوري الأحد، بفوزه إلى ثنائية هالاند في الشوط الأول (17 و32)، رافعا رصيده في صدارة ترتيب الهدافين إلى 13 هدفا في 10 مباريات في البريميرليغ.

وبعد تسجيله الهدف الأول احتفل هالاند بطريقة جديدة، حيث ركض ثم توقف فجأة ليقوم بأداء حركات الروبوت، وهو احتفال مشابه لنجم ليفربول وتوتنهام وستوك سيتي ومنتخب إنجلترا السابق بيتر كراوتش.

وأثارت تصرفات هالاند ضحكات الجماهير، الذين سارعوا إلى التعليق على وسائل التواصل الاجتماعي، وكتب أحد الأشخاص "كانت لدينا شكوك حول كون إيرلينغ هالاند إنسانا".

إيرلينغ هالاند يفتتح التسجيل لمانشستر سيتي بعد تمريرة رائعة من ريان شرقي 🎯⚽️#الدوري_الإنجليزي_الممتاز #مانشستر_سيتي #بورنموث pic.twitter.com/xmrrsFGTFa — beIN SPORTS (@beINSPORTS) November 2, 2025

وكتب آخر "إيرلينغ هالاند هو السبب في عدم اعتزال رونالدو حتى الآن".

وقال ثالث "هالاند روبوت، ولهذا احتفل كالروبوت. يا أخي، لا يمكن أن يتوقف عن التسجيل!".

اشتهر هالاند في الماضي بتبديل احتفالاته، من وضع إصبعه على أذنه إلى القفز في الهواء، لكنه قرر ضد بورنموث القيام باحتفال جديد.

ورفع سيتي رصيده في المركز الثاني إلى 19 نقطة متأخرا بفارق 6 نقاط عن أرسنال المتصدر، ومتقدما نقطة عن ليفربول وبورنموث تواليا. ولا يزال سندرلاند (17 نقطة) قادرا على اقتناص المركز الثاني في حال فوزه على إيفرتون الاثنين في ختام المرحلة.