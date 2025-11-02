شاهد.. نيمار يبتكر خدعة ذكية في الدوري البرازيلي

كاد ابتكار جديد من نيمار في طريقة تنفيذ الركلات الحرة المباشرة أن ينجح خلال مباراة سانتوس وفورتاليزا، التي انتهت بالتعادل 1-1 في الدوري البرازيلي لكرة القدم.

ودخل نيمار كبديل وكاد أن يعيش لحظة رائعة حقا على أرض الملعب، عندما تقدم لتنفيذ ركلة حرة لصالح سانتوس من على حافة منطقة الجزاء مباشرة.

اختار مهاجم برشلونة السابق اتباع طريقة فريدة، حيث تظاهر بالتسديد ليجبر الجدار البشري على التحرك ثم يسدد فوقه.

كانت الفكرة رائعة، وكادت أن تُكلّل بالنجاح، لكن حارس المرمى تصدى ببراعة، مُنقذا هدفا كان سينتشر على نطاق واسع.

استخدم اللاعب -البالغ من العمر 32 عاما- أسلوبا مشابها لما استخدمه سابقا في تسديد ركلات الجزاء، قبل أن يحظرها الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).