شاهد.. مصارع يدمر منافسه بـ4 ضربات قاضية في 13 ثانية

هزم مصارع الفنون القتالية المختلطة التشيكي راديك روسال منافسه البريطاني كوري فراي بعد أن أسقطه أرضًا 4 مرات في غضون 13 ثانية أمس السبت في أوكتاغون 79 في مدينة برنو جمهورية التشيك.

سحق المقاتل التشيكي البالغ من العمر 30 عاما منافسه البريطاني في نزال وزن الريشة الذي انتهى في دقيقة و54 ثانية من زمن الجولة الأولى، بعد أن أسقطه 4 مرات في غضون 12 ثانية.

وتلقى فراي لكمة يسارية وخطافا يساريا آخر قبل أن يسقط على الحلبة مرة أخرى بلكمة مزدوجة ولكمة يمنى قوية، وبحلول الضربة القاضية الرابعة، أوقف الحكم النزال.

وأكد المصارع الفرنسي السابق ميكائيل لوبو، معلق الفنون القتال المختلطة على قناة آر إم سي أنه كان على الحكم تطبيق القانون وإيقاف النزال بعد سقوط البريطاني للمرة الثالثة لكنه سمح باستمرار اللعب.

وصرح غاضبا: "كان ذلك تحكيمًا سيئًا.. بصراحة، كان بإمكان الحكم منع ذلك. كان بإمكانه، بل كان ينبغي عليه، منعه".

وبعد مراجعة لقطات الضربات القاضية الأربع، أضاف: "إنه لأمر مأساوي".

حقق راديك روسال (6 انتصارات، خسارتان) فوزه الثالث على التوالي في منظمة فنون القتال المختلطة الأوروبية. في غضون ذلك، مُني كوري فراي (5 انتصارات – 4 خسائر) بهزيمته الثالثة على التوالي.