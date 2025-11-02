شاهد.. ركلة جزاء رونالدو تفجّر سخرية محرز ونجوم الدوري السعودي

فجّرت ركلة الجزاء التي منحها الحكم لفريق النصر في الوقت بدل الضائع من مباراته ضد الفيحاء، موجة من السخرية بين نجوم الدوري السعودي خاصة من فريقي الهلال والأهلي، وذلك على مواقع التواصل الاجتماعي.

ركلة جزاء رونالدو تفجّر سخرية محرز ونجوم الدوري السعودي

واستثمر النصر ركلة جزاء مثيرة للجدل احتسبها الحكم محمد الهويش بعد العودة لتقنية الفيديو المساعد "فار"، سجّل منها النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو هدف الفوز (2-1)، في المباراة التي جرت على ملعب الأول بارك لحساب الجولة السابعة من المسابقة، ليحافظ "العالمي" على سجله المثالي في البطولة محققا الفوز السابع تواليا.

الحكم يتابع اللقطة عبر شاشة تقنية الفيديو 🎥👀

ويحتسب ركلة جزاء للنصر ⚽️#النصر_الفيحاء pic.twitter.com/FwfbjlrhFz — رياضة ثمانية (@thmanyahsports) November 1, 2025

وأثارت اللقطة التي احتُسب ركلة جزاء جدلا واسعا في الصحافة المحلية وبين جماهير الأندية، كما كان للاعبي الفرق المنافسة موقف منها.

وكان النجم الجزائري رياض محرز لاعب أهلي جدة أول الساخرين من القرار، إذ نشر عبر حسابه الرسمي بتطبيق "سناب شات" وجه ضاحك، بعد لحظات من احتساب ركلة الجزاء.

وسار التركي ميريح ديميرال، مدافع الأهلي وزميل محرز على نفس الدرب، ونشر وجها ضاحكا ساخرا عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس".

من جهته عبّر البرتغالي روبن نيفيز لاعب وسط الهلال عن استهزائه بركلة الجزاء بنفس الطريقة، لكنه وضع مجموعة من الوجوه الضاحكة عبر خاصية "الصور" بحسابه على إنستغرام، في إشارة واضحة إلى عدم رضاه عن القرار "المثير للجدل".

وعلى نفس المنصة شارك البرازيلي مالكوم مهاجم الهلال منشورا ساخرا كتب فيه "سوبر بينلتي"، مع مجموعة من الوجوه الضاحكة والغاضبة.

وخلال المباراة كان الفيحاء الضيف هو المبادر لافتتاح التسجيل في الدقيقة 13 عن طريق لاعبه غاسون ريميسيرو، قبل أن يعدّل رونالدو النتيجة لأصحاب الأرض في الدقيقة 37.

إعلان

وعاد رونالدو ليسجّل هدف الانتصار الثمين في الوقت بدل الضائع، بعدما نفّذ ركلة الجزاء بنجاح، إذ سدد كرة قوية استقرت في سقف المرمى.

هدف! ⚽️

من ركلة جزاء، كريستيانو رونالدو يسجّل هدف الفوز الثاني للنصر 🐐🔥#النصر_الفيحاء pic.twitter.com/Bv9OmQVF64 — رياضة ثمانية (@thmanyahsports) November 1, 2025

وعزز النصر صدارته لجدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 21 نقطة، بفارق 3 نقاط عن التعاون صاحب المركز الثاني، و4 عن غريمه الهلال الثالث، فيما يتواجد الأهلي في المركز الخامس برصيد 13 نقطة.