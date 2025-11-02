شاهد.. رئيس ناد يعود للعب بعمر 61 عاما

شهدت كرة القدم في رومانيا حدثا استثنائيا، بعودة رئيس أحد الأندية إلى ممارسة اللعبة في بطولة رسمية رغم تجاوزه حاجز الـ60 عاما.

أصبح أوريليان غيشا رئيس نادي ساناتاتيا كلوج الروماني، أكبر لاعب يشارك في مباراة رسمية في تاريخ كرة القدم في البلاد.

وذكرت صحيفة "لو باريزيان" الفرنسية أن غيشا شارك في مباراة فريقه ضد يونيفيرسيتاتيا كرايوفا، التي جرت الأربعاء الماضي ضمن في الجولة الأولى من دور المجموعات لمسابقة كأس رومانيا، وهو بعمر 61 عاما.

Kouzlo poháru – rumunská verze. Proti týmu (U. Craiova), se kterým si v prosinci zahraje Sparta v KL, nastoupil za Sanatatea Cluj v závěru pohárového středečního utkání 61letý majitel klubu Aurelian Ghisa. pic.twitter.com/5OZH59ytlf — Sporťák (@SportakCZ) October 31, 2025

وأُدرج اسم غيشا في قائمة الفريق قبل أن يصنع الحدث بدخوله في الدقيقة 89 من عمر المباراة، والتي انتهت بخسارة فريقه بنتيجة 4-1.

وعلّق غيشا في مقابلة مع صحيفة "ديغي سبورت" الرومانية على مشاركته في المباراة بقوله "لقد كان أمرا استثنائيا، وأنا بهذا العمر حاولت مساعدة الفريق على قدر استطاعتي".

وأضاف "لطالما رغبت في أن أكون قريبا من اللاعبين وأن أقدم لهم الدعم، ربما أُلهمهم ببعض الثقة وربما ببعض الرغبة في الأداء على أحسن وجه".

وتُعد هذه المباراة هي الأولى لغيشا منذ 14 عاما، إذ لم يخض أي مباراة رسمية منذ عام 2011 بحسب الصحيفة الفرنسية.

🇷🇴 A new record has been set in the Romanian Cup: 61-year-old Aurelian Ghișa has become the oldest player to ever feature in the competition. The owner of Sănătatea Cluj brought himself on the 89th minute of their cup tie against Universitatea Craiova, which his team lost 4-1. pic.twitter.com/KgMeSKzFoM — The Sweeper (@SweeperPod) October 31, 2025

ورغم ذلك لم يعلن غيشا عن اعتزاله، بل ويحرص سنويا قبل انطلاق الموسم الجديد على الخضوع للفحوص الطبية إلى جانب لاعبيه.

وعن سرّ لياقته ورغبته في الاستمرار بكرة القدم قال غيشا "أحاول التدرب مع الفريق مرة أو مرتين أسبوعيا، هذا هو السر. أمارس الرياضة قدر الإمكان كل أسبوع".

وختم حديثه مؤكدا أن الشغف هو الدافع الأكبر "تأتيني الحماسة من حبّ كرة القدم قبل كل شيء، ومن رفضي الاستسلام. أريد أن أثبت أنه حتى في الدرجة الثالثة يمكننا أن نقدّم أداء مميزا".

يُذكر أن فريق ساناتاتيا كلوج ينافس في دوري الدرجة الثالثة في رومانيا، ويحتل حاليا المركز الخامس في جدول ترتيب المجموعة الثامنة للدوري المحلي برصيد 16 نقطة جمعها من 10 مباريات.