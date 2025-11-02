شاهد.. ثنائية هالاند تقود السيتي للفوز على بورنموث في البريمرليغ

استعاد مانشستر سيتي نغمة الانتصارات، التي غابت عنه في المرحلة الماضية ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، وتقدم لوصافة ترتيب المسابقة العريقة عقب فوزه الثمين والمستحق 3-1 على ضيفه بورنموث -الأحد- في المرحلة العاشرة للمسابقة.

وعلى ملعب "الاتحاد"، بادر النجم النرويجي إرلينغ هالاند بالتسجيل لمانشستر سيتي في الدقيقة 17، وتعادل بورنموث سريعا بواسطة تايلور آدامز في الدقيقة 25.

إيرلينغ هالاند يفتتح التسجيل لمانشستر سيتي بعد تمريرة رائعة من ريان شرقي 🎯⚽️#الدوري_الإنجليزي_الممتاز #مانشستر_سيتي #بورنموث pic.twitter.com/xmrrsFGTFa — beIN SPORTS (@beINSPORTS) November 2, 2025

ولم يهنأ بورنموث بتعادله كثيرا، إذ عاد هالاند لهز الشباك من جديد، محرزا الهدف الثاني لمانشستر سيتي في الدقيقة 32، ليعزز وجوده في صدارة هدافي المسابقة هذا الموسم بعدما رفع رصيده إلى 13 هدفا في 10 لقاءات.

وتواصلت الإثارة في الشوط الثاني بعدما أحرز نيكو أوريلي الهدف الثالث لمانشستر سيتي في الدقيقة 60، ليؤمن حصول فريق المدرب الإسباني بيب غوارديولا على النقاط الثلاث.

ويأتي هذا الفوز ليمنح مانشستر سيتي قوة دفع جيدة قبل لقائه المرتقب يوم الأربعاء المقبل بضيفه بوروسيا دورتموند الألماني، في الجولة الرابعة من مرحلة الدوري لبطولة دوري أبطال أوروبا.

بتلك النتيجة، ارتفع رصيد مانشستر سيتي، الذي تعرض لخسارة مباغتة أمام أستون فيلا في المرحلة الماضية، إلى 19 نقطة ليتقدم إلى المركز الثاني بعدما حقق فوزه السادس في البطولة هذا الموسم مقابل تعادل وحيد و3 هزائم، متأخرا بفارق 6 نقاط خلف أرسنال (المتصدر).

إعلان

في المقابل، تجمد رصيد بورنموث، الذي نال خسارته الثانية في البطولة هذا الموسم مقابل 5 انتصارات و3 تعادلات، عند 18 نقطة ويتراجع إلى المركز الرابع.

الفوز الأول لوست هام بعد 6 مباريات

حقّق المدرب البرتغالي نونو إسبيريتو سانتو باكورة انتصاراته مع وست هام يونايتد منذ تسلمه مهامه الفنية وجاء على حساب ضيفه نيوكاسل 3-1 الأحد.

وقلب وست هام تأخره بهدف جايكوب مورفي (4)، فسجل ثلاثية عن طريق البرازيلي لوكاس باكيتا (35) والهولندي سفين بوتمان (45+5) والتشيكي توماس سوتشيك (90+7).

وهو الفوز الأول لوست هام بعد 6 مباريات، 5 منها انتهت بالخسارة، ليرفع رصيده إلى 7 نقاط في المركز الثامن عشر بفارق ثلاث نقاط عن بيرنلي السابع عشر والذي يلتقيه الأسبوع المقبل.

في المقابل، تجمّد رصيد نيوكاسل الذي يستعد لمواجهة أتلتيك بلباو الإسباني في مسابقة دوري أبطال أوروبا الأربعاء، عند 12 نقطة في المركز الثالث عشر.

ويأتي الفوز ليقلّص الضغوط عن كاهل إشبيريتو سانتو الذي حلّ خلفا لغراهام بوتر المُقال من منصبه في 28 سبتمبر/أيلول الماضي، إذ حصد نقطة واحدة من أصل 12 ممكنة، ليجد فريقه في المركز التاسع عشر قبل الأخير قبل انطلاق المرحلة العاشرة.