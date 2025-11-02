شاهد.. راموش يخطف فوزا في الوقت القاتل لسان جيرمان أمام نيس

خطف البديل البرتغالي غونسالو راموش فوزا قاتلا لفريقه باريس سان جيرمان حامل اللقب أمام ضيفه نيس 1-0 السبت ضمن المرحلة الـ11 من الدوري الفرنسي لكرة القدم.

وكان سان جيرمان في طريقه إلى تعادل رابع في آخر 5 مباريات ضمن الـ"ليغ 1″، لكن راموش فكّ شيفرة الحارس السنغالي يافان ضيوف في الدقيقة الرابعة الأخيرة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع.

لحظات درامية في الثواني الأخيرة! 😱🔥 باريس سان جيرمان يخطف الفوز ويحصد ثلاث نقاط ثمينة أمام نيس! 👏⚽️#الدوري_الفرنسي #باريس_سان_جيرمان #نيس pic.twitter.com/RHzCCMAxaq — beIN SPORTS (@beINSPORTS) November 1, 2025

كما كان يُمكن لفريق العاصمة أن يخسر صدارة الترتيب وفقا لباقي النتائج، لكنه حافظ على المركز الأول بـ24 نقطة، في حين تجمد رصيد نيس عند 17 نقطة في المركز الثامن مؤقتا.