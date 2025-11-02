يقدّم ريال مدريد أداء استثنائيا منذ انطلاق الموسم الجديد، ليس على صعيد النتائج فقط بل بسبب الانضباط التكتيكي لدى اللاعبين والشراسة في استرجاع الكرات.

وواصل الريال عروضه القوية بتحقيقه فوزا سهلا أمس السبت، على فالنسيا 4-صفر، في الجولة الـ11 لليغا، وهو الانتصار رقم 13 لفريق العاصمة في 14 مباراة في كل المسابقات هذا الموسم.

وبهذا الفوز وصل ريال مدريد إلى 30 نقطة في الصدارة بفارق 7 نقاط عن فياريال صاحب المركز الثاني، و8 نقاط عن برشلونة صاحب المركز الثالث، الذي يستضيف إلتشي اليوم الأحد.

ريال مدريد يتفوق على فرق الدوريات الكبرى بإحصائية مذهلة

وذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن ريال مدريد أكثر فريق نجح في افتكاك الكرات في الثلث الأخير من الملعب، بين نظرائه في الدوريات الخمسة الكبرى منذ بداية الموسم الحالي.

وأوضحت أن لاعبي ريال مدريد نجحوا في استعادة الكرة 37 مرة في الجزء المذكور من الملعب منذ بداية الموسم الحالي 2025-2026، بفارق 6 مرات عن غريمه التقليدي برشلونة الذي يحتل المركز الخامس.

وتاليا قائمة الفرق الأكثر افتكاكا للكرة في الثلث الأخير من الملعب بالدوريات الكبرى:

ريال مدريد: 37. ستراسبورغ: 34: ستاد بريست: 33. برايتون: 32. برشلونة: 31.

وأشارت الصحيفة إلى أن هذه الأرقام جاءت بمجهود المنظومة الجماعية، أي بمشاركة جميع اللاعبين بمن فيهم المهاجمون ولاعبو الوسط.

وخفّض ريال مدريد بقيادة ألونسو عدد التمريرات التي يُمكن للخصم تنفيذها قبل أن يفقد الكرة إلى 11.8 تمريرة فقط، وهو رقم يعكس عدوانية الفريق ودقته التكتيكية، خاصة وأن كل استعادة للكرة تتحول إلى فرصة هجومية فورية.

هوية جديدة

وفي غضون 14 مباراة بين الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا، وبعد فترة إعداد قصيرة للغاية، اكتسب ريال مدريد هوية جديدة، تحمل البصمة الواضحة لمدربه الحالي تشابي ألونسو.

وقالت الصحيفة "تحت قيادة تشابي عاد ريال مدريد لينافس بنفس الحدة والانضباط والجوع نحو الفوز، وربما حقق أعظم انتصاراته منذ تولي المدرب المهمة"، في إشارة منها إلى الفوز الأخير على فالنسيا.

وأضافت "ما يقدّمه الفريق لم يعد مجرد تغيير تكتيكي، بل أصبح اللاعبون يؤمنون بالفكرة، يثقون بها، ويجدون أنفسهم فيها. صار اللعب أكثر سلاسة، والطاقة تتضاعف، والهدوء يسود حتى وسط العاصفة. والنتيجة فريق يهيمن ويخنق ويُخضع خصومه بخطة لا تمنحهم لحظة راحة".

وحوّل ريال مدريد الضغط العالي إلى "عمل هندسي متقن، فالأمر لم يعد يتعلق بالركض أكثر، بل بالركض الأذكى. فقد بنى ألونسو قفصا قاتلا يمنع الخصوم من الخروج بالكرة من مناطقهم بسهولة" على حد وصف الصحيفة.

وأصبح الضغط على المنافسين بعد فقدان الكرة شعارا لمدربي العصر الحديث، وقد نجح تشابي في إقناع لاعبيه بأداء هذه المهمة بإتقان شديد.

وعن ذلك قال فيديريكو فالفيردي لاعب ريال مدريد "لدينا لاعبون كثيرون يتمتعون بالجودة، لكن ما يعجبني أكثر هو فخرهم في استعادة الكرة حين يمتلكها الخصم. نضغط بسرعة عندما نفقدها، فحينها نصنع أكبر عدد من الفرص".

وأضاف "علينا الاستمرار في تحسين ذلك. هناك لاعبون ذوو جودة عالية يبذلون مجهودات ضخمة لاستعادة الكرة، ونحن في الخلف فخورون جدا بعملهم".