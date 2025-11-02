تألق التركي غولر يكلف ريال مدريد مليوني يورو

أجبر تألق النجم التركي الشاب أردا غولر هذا الموسم، ناديه ريال مدريد على إرسال دفعة مالية جديدة إلى ناديه السابق فنربخشة.

وخاض غولر أمس السبت، مباراته رقم 75 مع ريال مدريد في جميع البطولات، وكانت ضد فالنسيا على ملعب سانتياغو برنابيو ضمن الجولة الـ11 من الدوري الإسباني.

وذكرت صحيفة "فاناتيك" التركية أن ريال مدريد دفع مليوني يورو جديدة لفنربخشة، التزاما بالبند الخاص بعدد المباريات في العقد الموقّع بين الطرفين.

ومع بقاء 50 مباراة محتملة هذا الموسم 2025-2026 بجميع البطولات (دوري أبطال أوروبا، الليغا، كأس ملك إسبانيا، السوبر الإسباني)، يحتاج غولر فقط إلى 25 مشاركة إضافية لكي يحصل فنربخشة على مليوني يورو أخرى قبل نهاية الموسم.

من جهتها أكدت صحيفة "آس" الإسبانية أن البند الخاص بالمكافآت بناء على عدد المباريات يتضمن دفعتين إضافيتين أخريين.

وأوضحت أنه سيتعين على ريال مدريد دفع مليوني يورو إضافية عندما يصل غولر إلى 100 مباراة، ومليونين آخرين عند الوصول إلى 125 مباراة.

ورغم أن الوصول إلى 125 مباراة يبدو صعبا في الأمدى القريب، فإن بلوغ حاجز الـ100 مباراة يبدو ممكنا جدا إذا حافظ غولر على مكانته واستمر بإقناع تشابي ألونسو مدرب ريال مدريد، وتجنّب الإصابات أيضا، على حد الصحيفة الإسبانية.

يُذكر أن فنربخشة حصل سابقا على 4 ملايين يورو عندما بلغ غولر مباراته رقم 25 ثم رقم 50 على التوالي، والأخيرة كانت في نهائي كأس الملك بالموسم الماضي ضد برشلونة.

وشارك غولر هذا الموسم مع ريال مدريد في جميع المباريات (14) سواء كان أساسيا أو بديلا بواقع 929 دقيقة، وعليه يبدو أن هذا الموسم سيكون لتأكيد مكانته في "الميرنغي" رغم أنه لم يتجاوز سن الـ20 عاما.

ومنذ بداية الموسم أسهم غولر في 9 أهداف (سجل 3 وقدّم 6 تمريرات حاسمة).

وكان غولر محّط إعجاب ألونسو حتى قبل أن يتولى الأخير تدريب ريال مدريد، فقبل أكثر من عامين أراد ألونسو (كان حينها مدربا لباير ليفركوزن) استعارة اللاعب التركي حين كان ريال مدريد يدرس هذه الفكرة عقب انضمامه من فنربخشة.

ومع وصول ألونسو إلى ريال مدريد في الصيف الماضي، اعتمد على غولر بدءا من منافسات كأس العالم للأندية، ومنذ ذلك الحين أصبح التركي ثامن أكثر اللاعبين مشاركة مع الفريق من حيث عدد الدقائق، وفق "آس".