بعد إهدار فينيسيوس.. ألونسو مدرب ريال مدريد يؤكد منفذ ركلات الجزاء

أكد تشابي ألونسو مدرب ريال مدريد مجددا أن الفرنسي كيليان مبابي هو اللاعب المكلّف بتنفيذ ركلات الجزاء في النادي الملكي.

واحتسب الحكم بوسكيتش فيرير أمس السبت، ركلتي جزاء لريال مدريد في مباراته ضد فالنسيا، التي أقيمت على ملعب سانتياغو برنابيو لحساب الجولة الـ11 من الدوري الإسباني، وانتهت بانتصار عريض للميرنغي 4-صفر.

ونفّذ مبابي الركلة الأولى وافتتح من خلالها التسجيل (1-0)، فيما تولى البرازيلي فينيسيوس جونيور تسديد الثانية فأضاعها بطريقة غريبة.

ألونسو مدرب ريال مدريد يحدد هوية منفذ ركلات الجزاء

وتعليقا على ما جرى قال ألونسو في مؤتمر صحفي بعد المباراة "كيليان ليس اللاعب الوحيد الذي يمكنه التسديد، لدينا عدة لاعبين لفعل ذلك".

واستدرك "لكن كيليان هو المنفذ الأول وبعد ذلك تُتخذ بعض القرارات حسب الظروف، أنا شخص أحب أن تُسجَّل ركلات الجزاء دائما. الأولى سجلها مبابي وكنت أتمنى أن تُسجل الثانية أيضا"، في إشارة منه إلى الركلة التي أهدرها فينسيوس.

وختم ألونسو في هذا الجانب بالتأكيد على أن "كيليان يظل هو المنفذ رقم واحد".

وحاول ألونسو من على مقاعد البدلاء، جاهدا إخفاء غضبه من إهدار فينيسيوس ركلة الجزاء على حد تعبير شبكة "أر أم سي سبورت" الفرنسية، مفسّرا ملامح الغضب التي ارتسمت على ملامحه بالقول بأنه لا يحب إهدار ركلات الجزاء.

وقال "كنت غاضبا لأننا أضعنا تلك الركلة، كانت قبل نهاية الشوط الأول وكان بإمكانها أن تجعل النتيجة 3-صفر، من حسن الحظ أن جود بيلينغهام سجل بعدها مباشرة، هذا كل ما في الأمر".

وعندما سُئل عن حالة فينيسيوس لم يُرِد ألونسو الاسترسال في الحديث حول اللاعب واكتفى بالإشادة بـ"الأداء الجيد جدا" الذي قدّمه قبل استبداله في الدقيقة 79، حيث خرج وسط تصفيق الجماهير ودون انفعال وهو يصافح مدربه بهدوء.

وكان مصير فينيسيوس محط ترقب وانتظار من قبل الجميع بعد نوبة الغضب الشهيرة في مباراة الكلاسيكو ضد برشلونة الأسبوع الماضي، لكن ألونسو دفع به أساسيا ضد فالنسيا.

وحصل فينسيوس على فرصة للتسجيل عبر ركلة جزاء منحها له مبابي لكنه أهدرها في مشهد "ربما يعكس توتره النفسي" على حد وصف الشبكة الفرنسية.