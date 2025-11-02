الإنجليزي هاري كين مطلوب في برشلونة

فجّر تقرير إسباني مفاجأة من العيار الثقيل تتعلق بمستقبل النجم الإنجليزي هاري كين مهاجم بايرن ميونخ، الذي يفكّر بخوض تجربة جديدة في مسيرته الاحترافية.

وذكرت صحيفة "سبورت" الإسبانية أن كين (32 عاما) يقيّم خيار الانتقال إلى برشلونة في سوق الانتقالات الصيفية المقبلة، مشيرة إلى أنه يمتلك بندا يتيح له الرحيل عن بايرن ميونخ مقابل سعر معقول.

هل ينتقل الإنجليزي هاري كين إلى برشلونة؟

ووصل كين إلى بايرن ميونخ عام 2023 قادما من توتنهام هوتسبير في صفقة بلغت 95 مليون يورو، وحينها حرص المهاجم الإنجليزي على إدراج بند يسمح له بالرحيل عام 2026 عندما يتبقى عام واحد على نهاية عقده مقابل 65 مليون يورو، لضمان مفاوضات سهلة إذا قرر إنهاء تجربته في ألمانيا.

وعلّقت الصحيفة على ذلك بالقول "هناك قلة من المهاجمين بنفس مستواه يمكنهم مغادرة أنديتهم مقابل سعر معقول، فالرقم المذكور يجعل منه هدافا يمكن التعاقد معه".

وشددت على أن كين يدرس حاليا خيارات عديدة لمستقبله أبرزها الانتقال إلى برشلونة، دون استبعاد إمكانية الاستمرار مع بايرن ميونخ.

وفي كل الأحوال فإن كين لن يتخذ أي قرار قبل نهاية منافسات الموسم الكروي الحالي 2025-2026.

وكان برشلونة تعاقد سابقا مع مهاجم من بايرن ميونخ، وهو البولندي روبرت ليفادوفيسكي الذي حقق مع الفريق ألقابا عديدة بأرقام ممتازة، لكنه يعيش الآن عامه الأخير ويبدو أن مسيرته مع الفريق ستنتهي مع نهاية الموسم الحالي، خاصة وأن الإصابات بدأت تؤثر على مستواه.

وعليه يفكّر النادي الكتالوني في التوقيع مع مهاجم صريح من الطراز العالي، لكن كل ذلك سيعتمد على وضعه المالي وقدرته على الالتزام بقاعدة 1:1 الخاصة باللعب المالي النظيف.

وبالنظر إلى سعره، يبدو كين لاعبا جذابا لبرشلونة القادر على دفع راتبه الكبير المقدّر بـ25 مليون يورو، غير أن النادي الكتالوني لن يكون وحده في التنافس على الصفقة فهناك أندية أخرى مستعدة لتقديم عروض أعلى من بينها عدة فرق سعودية، وفق الصحيفة.

محاولة فاشلة

يُذكر أن برشلونة حاول التعاقد مع كين سابقا حين كان في توتنهام هوتسبير، لكن الصفقة لم تتم، والآن تدرك إدارة "البلوغرانا" أن اللاعب قد يكون منفتحا على الانتقال إن قرر النادي التحرك لضمه، وهو ما لم يحدث بعد.

ويخوض كين حاليا موسمه الثالث مع بايرن ميونخ، وقد خاض معه 111 مباراة بجميع البطولات سجل خلالها 107 أهداف وقدّم 29 تمريرة حاسمة منذ وصوله إلى العملاق البافاري في صيف 2023، وفق بيانات موقع ترانسفير ماركت الشهير.

كما ذاق مع بايرن ميونخ طعم الألقاب لأول مرة في مسيرته الاحترافية، بالتتويج بلقبي الدوري الألماني 2024 و2026، وكأس السوبر الألماني مطلع الموسم الحالي.