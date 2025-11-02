إيرادات بايرن ميونخ القياسية بلغت مليار يورو

أعلن بايرن ميونخ متصدر الدوري الألماني لكرة القدم الأحد عن تحقيق إيرادات سنوية قياسية جديدة بلغت 978.3 مليون يورو (1.13 مليار دولار)، مع إعادة انتخاب رئيسه هربرت هاينر لولاية ثالثة مدتها 3 سنوات.

وجاء الإعلانان خلال اجتماع الجمعية العمومية للنادي البافاري، حيث ارتفعت إيراداته لموسم 2024-2025 بنسبة 2.8% مقارنةً بالموسم السابق (978.3 مليون يورو مقابل 951.5 مليون يورو في الموسم السابق).

اقرأ أيضا list of 2 items list 1 of 2 الإنجليزي هاري كين مطلوب في برشلونة

الإنجليزي هاري كين مطلوب في برشلونة list 2 of 2 بايرن يسحق ليفركوزن بثلاثية ليعزز سلسلة انتصاراته القياسية end of list

وحقق النادي ربحا قدره 27.1 مليون يورو، بانخفاض عن 43.1 مليون يورو في موسم 2023-2024 و35.7 مليون يورو في الموسم الذي سبقه.

وصرح رئيسه التنفيذي يان كريستيان دريسن: "على الرغم من الأوقات العصيبة وسوق الانتقالات الذي يشهد تطورا كبيرا، فقد حققنا مرة أخرى إيرادات قياسية وحققنا ربحا قويا".

وأضاف "هذا يُظهر القوة والصلابة الاستثنائية لنادينا. لسنا متقلبين، وبايرن ميونخ مستقر".

وأعلن بطل الموسم الماضي أيضا أن عدد أعضائه وصل إلى 432.500 عضوا، وهو الأعلى في تاريخ النادي ورقم قياسي عالمي، متجاوزا بذلك عدد أعضاء بنفيكا البرتغالي البالغ 400 ألف عضو.

انتخاب هاينر بالتزكية

وأُعيد انتخاب هاينر بالتزكية، وحصل على دعم الأغلبية العظمى من الأعضاء المصوتين.

مع استثناءات قليلة، يُطلب من أندية كرة القدم الألمانية الالتزام بما يُسمى "قاعدة 50+1" التي تُلزم الأعضاء بالاحتفاظ بحصة مسيطرة في النادي.

وتضمن هذه القاعدة سيطرة الأعضاء والمشجعين على الأندية، وتمنع المستثمرين الخارجيين من الحصول على أغلبية الأصوات.

وكان هاينر، الرئيس التنفيذي السابق لشركة أديداس، خلف أولي هونيس في رئاسة بايرن ميونخ في نوفمبر/تشرين الثاني 2019، وأُعيد انتخابه لأول مرة في نوفمبر/تشرين الثاني 2022. كان المرشح الوحيد للمنصب الأحد، وأُعيد انتخابه بأغلبية ساحقة من أصل 1990 عضوًا حاضرًا، حيث عارض انتخابه 85 عضوا، في حين امتنع 44 عضوا عن التصويت.

وتحدث هاينر خلال خطابه التقديمي للجمعية العمومية عن العديد من العقود التي قام النادي بتمديدها للاعبيه بينها صانع ألعابه الدولي جمال موسيالا، مطالبا قطب دفاعه الدولي الفرنسي دايو أوباميكانو بتمديد عقده مع النادي.

إعلان

وأضاف "قبل عام في هذا المكان، أعربت عن أملي في أن يحافظ بايرن ميونخ على جمال موسيالا، جوزوا كيميش و(الكندي) ألفونسو ديفيس. إدارة النادي قدمت هذا الطلب وبات بإمكان بايرن الاستمرار في البناء مع هؤلاء اللاعبين الثلاثة".

وأصبح موسيالا (22 عاما) وديفيس (25 عاما) مرتبطين مع بايرن ميونخ حتى عام 2030، أي بموسم أكثر من كيميش (30 عاما).

وتابع أمام تصفيقات المتواجدين في الصالة "هذه التمديدات الثلاثة، مع تمديد عقد (المدرب البلجيكي) فانسان كومباني، هي إشارة إلى أن هناك شيئا يكبر في بايرن. ولهذا السبب أقول أيضًا: +عزيزي دايو أوباميكانو، أدعوكم طوعا الى القيام بالمثل".

وانضم أوباميكانو إلى بايرن ميونخ في نهاية عام 2021 قادما من لايبزيغ، بموجب عقد أولي من 5 مواسم سينتهي في يونيو/حزيران المقبل.

وبات المدافع البالغ من العمر 27 عاما (34 مباراة دولية) ركيزة أساسية في دفاع النادي البافاري، ويشيد بعمل مدربه كومباني الذي كان قطب دفاع بدوره والذي مدد عقده قبل أسبوعين حتى صيف 2029.