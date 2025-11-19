المغرب هو ممثل العرب الوحيد في مباريات ربع نهائي كأس العالم للناشئين تحت 17 عاما، والتي تقام في قطر حتى الـ23 من الشهر الجاري.

ورغم أن المغرب كان قاب قوسين من الخروج من دور المجموعات فإنه انتفض في الدور الـ32 وهزم الولايات المتحدة أحد أبرز المرشحين للتتويج باللقب 4-3 بركلات الترجيح بعد انتهاء الشوطين الأصلي والإضافي 1-1.

ثم تفوق بصعوبة على مالي 3-2 في ثمن النهائي، ليضرب موعدا ناريا مع البرازيل في ربع نهائي المسابقة العالمية.

المنتخبات المتأهلة إلى ربع نهائي كأس العالم للناشئين:

المغرب، البرتغال، بوركينا فاسو، اليابان، النمسا، البرازيل، سويسرا، إيطاليا.

جدول مباريات ربع نهائي كأس العالم للناشئين

المباريات الأربع ستُلعب يوم الجمعة 21 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري:

النمسا x اليابان (15:30 بتوقيت الدوحة ومكة المكرمة)

إيطاليا x بوركينا فاسو (16:30 بتوقيت الدوحة ومكة المكرمة)

البرتغال x سويسرا (17:45 بتوقيت الدوحة ومكة المكرمة)

المغرب x البرازيل (18:45 بتوقيت الدوحة ومكة المكرمة)

وتقام مباراتا نصف النهائي الاثنين المقبل 24 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري.

وتلعب المباراة النهائية لمونديال الناشئين الخميس 27 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري على ملعب خليفة الدولي.

يذكر أن النسخة الحالية من مونديال الناشئين هي الأولى التي تقام بمشاركة 48 منتخبا، علما أن الاتحاد الدولي لكرة القدم قرر إقامة 5 نسخ متتالية بشكل سنوي في قطر خلال الفترة من 2025 إلى 2029.