العراق يتأهل إلى الملحق العالمي المؤهل لكأس العالم 2026 بعد فوزه 3-2 على الإمارات بمجموع مباراتي الذهاب والإياب.

وانضم منتخب "أسود الرافدين" إلى الكونغو الديمقراطية ممثلة أفريقيا وكاليدونيا الجديدة ممثلة أوقيانوسيا وبوليفيا ممثلة أميركا الجنوبية وممثلي الكونكاكاف وآخر الواصلين إلى الملحق العالمي، سورينام وجامايكا.

من سيواجه العراق في الملحق العالمي المؤهل لكأس العالم 2026؟

يقام الملحق العالمي المؤهل إلى كأس العالم 2026، في مارس/آذار 2026 بالمكسيك، حيث ستلتقي الـ4 منتخبات الأقل تصنيفا بحسب فيفا وجهًا لوجه. المتأهلان من المباراتين سيواجهان المنتخبين الأعلى في التصنيف. والفائزان من المباراتين النهائيتين، يقتطعان البطاقتين الأخيرتين المؤهلتين لكأس العالم 2026.

وبحسب تصنيف شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي لفيفا فإن تصنيف المنتخبات الـ6 هو:

العراق (المركز 57)

الكونغو الديمقراطية (المركز 60)

بوليفيا (المركز 76)

جامايكا (المركز 68)

سورينام (المركز 126)

كاليدونيا الجديدة (المركز 150)

وفي تصنيف شهر نوفمبر/تشرين الثاني الجاري الذي يصدر اليوم، من المتوقع أن تتفوق الكونغو الديمقراطية التي هزمت منتخبين أعلى منها تصنيفا وهما الكاميرون ونيجيريا في الملحق الأفريقي، على العراق التي هزمت الإمارات وهي أدنى منها في تصنيف فيفا.

وهذا يعني ببساطة أن الكونغو الديمقراطية والعراق يتأهلان مباشرة إلى النهائي والمنتخبات الأربعة ستواجه بعضها بعضا ليخرج منها اثنان يعبران إلى المباراتين النهائيتين للملحق العالمي.

موعد قرعة الملحق العالمي المؤهل إلى كأس العالم 2026

وأعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، أن موعد قرعة الملحق العالمي ستكون غدا الخميس 20 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري لتحديد المواجهات.

وتنطلق القرعة الساعة الثالثة عصرا (15:00) بتوقيت مكة المكرمة والدوحة والعراق.

المنتخبات المتأهلة لكأس العالم 2026

وضمِن 42 منتخبا التأهل إلى كأس العالم 2026، ويتبقى 6 بطاقات، 4 للملحق الأوروبي و2 للملحق العالمي حتى يكتمل عقد البطولة التي تقام في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك في الفترة بين 11 يونيو/حزيران وحتى 19 يوليو/تموز 2026.