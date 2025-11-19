رياضة|كأس العالم 2026|الأرجنتين

سر تفاؤل الأرجنتين بغياب نيجيريا عن كأس العالم وفوز فرنسي بالكرة الذهبية

تتويج الأرجنتين بكأس العالم تزامن مع غياب نيجيريا عن البطولة في أكثر من نسخة (رويترز)
Published On 19/11/2025
آخر تحديث: 22:17 (توقيت مكة)

تشهد كرة القدم مجموعة من المفارقات التاريخية التي تتكرر بشكل يلفت الانتباه حتى لو لم يكن بينها أي رابط منطقي أو تأثير مباشر.

ومن أبرز هذه المفارقات تلك التي تجمع بين إخفاق نيجيريا في التأهل لكأس العالم وفوز الأرجنتين باللقب في الأعوام نفسها بالتزامن مع تتويج نجوم فرنسيين بالكرة الذهبية في سنوات متقاربة، وكأن التاريخ يعيد رسم نفس اللوحة بأسماء مختلفة.

1978- غياب نيجيريا وتفوق الأرجنتين

فشلت نيجيريا في التأهل إلى مونديال 1978، في حين كانت الأرجنتين تستضيف البطولة وتتوج بلقبها الأول.

1986- نفس السيناريو يتكرر

تكرر المشهد بعد 8 سنوات: نيجيريا خارج المونديال، والأرجنتين بقيادة مارادونا ترفع الكأس للمرة الثانية.

FILE - Argentina's Diego Maradona, celebrates at the end of the World Cup soccer final game against West Germany at the Atzeca Stadium, in Mexico City, June 29, 1986. The heirs of the late soccer star Diego Maradona have won a legal battle over the use of his trademark. Maradona had registered his name as a trademark with the European Union Intellectual Property Office in 2008 for a variety of products, clothing, footwear and headgear. The general court of the European Union confirmed Tuesday that it declined to transfer the trademark to Sattvica, an Argentine company belonging to Maradona’s former lawyer. Maradona died in November 2020. (AP Photo/Carlo Fumagalli, File)
مارادونا قاد منتخب الأرجنتين إلى الفوز بكأس العالم 1986 (أسوشيتد برس)

2022- غياب آخر وبطولة جديدة

عادت المفارقة من جديد، نيجيريا لم تتأهل لكأس العالم 2022 بعد سقوطها أمام غانا في التصفيات، في حين خطفت الأرجنتين اللقب بقيادة ليونيل ميسي.

2026- استمرار الإخفاق النيجيري

في النسخة المقبلة من كأس العالم (2026) ستغيب نيجيريا بعدما فشلت أيضا في التأهل، مما يعيد فتح باب الحديث عن تكرار "المعادلة التاريخية".

الفرنسيون والكرة الذهبية.. والأرجنتين على القمة

تاريخ الكرة الذهبية يُظهر نمطا لافتا بين اللاعبين الفرنسيين وفوز الأرجنتين بالمونديال، ففي عام 1985 فاز ميشيل بلاتيني بالكرة الذهبية وتُوجت الأرجنتين بالبطولة في العام التالي 1986.

وفي عام 2022 حصل كريم بنزيمة على الكرة الذهبية، وارتفعت الأرجنتين على منصة التتويج.

epa12398753 Paris Saint-Germain's player Ousmane Dembele poses with the Men's Ballon d'Or trophy during the Ballon d'Or 2025 ceremony at the Theatre du Chatelet in Paris, France, 22 September 2025. EPA/Mohammed Badra
الفرنسي عثمان ديمبيلي فاز بالكرة الذهبية لعام 2025 (الأوروبية)

في عام 2025 حقق عثمان ديمبيلي الكرة الذهبية قبل مونديال 2026 المرتقب، مضيفا حلقة جديدة في سلسلة النجوم الفرنسيين الذين يسبق تتويجهم أعواما تتألق فيها الأرجنتين.

وتتجلى مفارقة كرة القدم بوضوح، ففي السنوات التي تغيب فيها نيجيريا عن كأس العالم ويحقق لاعبو فرنسا الكرة الذهبية ترتفع الأرجنتين لتتألق على الساحة العالمية وتتوج باللقب كأن إخفاق "النسور الخضراء" وتألق نجوم منتخب "الديكة" يمهدان الطريق لإنجازات "التانغو" ويضيفان بعدا مثيرا إلى هذه المصادفات التاريخية.

ورغم أنه لا يوجد أي رابط سببي بين الأحداث فإنها تعكس نمطا ممتعا وغريبا للتاريخ الكروي يجعل المتابعين يراقبون العلاقات بين البطولات والجوائز الفردية بشغف.

