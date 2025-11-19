كوراساو أصغر دولة تتأهل لكأس العالم 2026 رفقة بنما وهاييتي

تأهلت منتخبات كوراساو وهاييتي وبنما إلى نهائيات كأس العالم 2026، في حين عبرت جامايكا وسورينام إلى منافسات الملحق العالمي المؤهل للمونديال بعد ختام الدور الثالث والأخير من تصفيات الكونكاكاف المونديالية.

واستفادت بنما من خسارة سورينام أمام غواتيمالا لتنتزع صدارة المجموعة الأولى، رغم أن هدفا في الوقت بدل الضائع للشوط الثاني أبقى آمال سورينام حيّة.

وفي الوقت ذاته، صمدت كوراساو أمام ضغط جامايكا وحققت النتيجة المطلوبة أمام جامايكا في المجموعة الثانية.

أما هاييتي، فشقت طريقها نحو كأس العالم بعدما استفادت من التعادل السلبي بين كوستاريكا وهندوراس وتغلّبت على نيكاراغوا لتتصدر المجموعة الثالثة.

المجموعة الأولى

دخلت بنما اليوم الختامي من التصفيات وهي بحاجة إلى الفوز على أرضها أمام السلفادور التي خرجت من السباق، إضافة إلى انتصار غواتيمالا على سورينام، وأدّت بنما مهمتها على أكمل وجه بفوزها بثلاثية على السفادور فيما خسرت سورينام أمام غواتيمالا لتنتزع بنما صدارة المجموعة الأولى وبطاقة التأهل إلى النهائيات العالمية للمرة الثانية في تاريخها.

وأنهت غواتيمالا مشوارها في التصفيات بقوة بعد فوز مستحق على سورينام في غواتيمالا سيتي. ورغم الخسارة، ستتجه سورينام إلى الملحق العالمي المؤهل لكأس العالم.

وتصدرت غواتيمالا المجموعة الثانية وضمنت تأهلها إلى مونديال 2026، فيما منح هدف عكسي سجله مدافع غواتيمالا في مرمى فريقه بطاقة العبور لسورينام للملحق العالمي.

المجموعة الثانية

كان الصراع مباشرا على بطاقة التأهل في صدارة المجموعة الثانية بين كوراساو المتصدرة وجامايكا التي بدأت المباراة بفارق نقطة واحدة فقط في موقعة الحسم بمدينة كينغستون. ودخل الضيوف اللقاء بغياب المدرب ديك أدفوكات، وشهد الشوط الأول أحداثا قليلة في العاصمة الجامايكية قبل أن تشتعل الأمور بعد الاستراحة، وخلال 90 دقيقة صمدت كوراساو وحققت نتيجة تاريخية.

ومنح التعادل السلبي كوراساو بطاقة تأهلها الأولى في تاريخها إلى كأس العالم، لتصبح أصغر دولة تشارك في النهائيات العالمية. أما جامايكا فستسعى لاقتناص فرصتها عبر الملحق العالمي.

المجموعة الثالثة

انتهت آمال كلّ من هندوراس وكوستاريكا في بلوغ كأس العالم بعد تعادلهما في سان خوسيه. وبدأت هندوراس المباراة بصورة أفضل، وكانت قريبة جدا من افتتاح التسجيل عندما مرّت تسديدة لويس بالما بمحاذاة القائم. كما جرّب أندي ناجار حظه قبل نهاية الشوط الأول، لكن كيلور نافاس تصدى لمحاولته ببراعة. ومع تقدّم الشوط الثاني، بدأت كوستاريكا بالضغط، وكاد أصحاب الأرض يخطفون الهدف من كرة ثابتة نفذها جويل كامبل وحوّلها كيندال واستون برأسه، إلا أن الحارس إدريك منجيفار كان في الموعد. ومع ذلك، لم ينجح أي من الطرفين في إيجاد هدف الفوز، ليخرج المنتخبان من سباق التأهل.

في المقابل انتزعت هاييتي بطاقة التأهل إلى كأس العالم للمرة الأولى منذ عام 1974 (المرة الثانية فقط في تاريخها) بعدما اقترن فوزها على نيكاراغوا بتعادل هندوراس مع كوستاريكا، ليُحسم صعودها التاريخي.