فان دير فارت يسخر من رونالدو: لو كان من الشوكولاتة لأكل نفسه

أدلى النجم الهولندي السابق رافائيل فان دير فارت بتصريحات طريفة ومثيرة للجدل حول زميله السابق في ريال مدريد اللاعب كريستيانو رونالدو، معتبرا أن النجم البرتغالي يقدّر نفسه بشكل مبالغ فيها لدرجة أنه "لو كان مصنوعا من الشوكولاتة لأكل نفسه".

وجاءت تصريحات فان دير فارت خلال ظهوره الأخير في برنامج "فانداغ إنسايد" الهولندي، حيث تحدث بإعجاب عن أخلاقيات رونالدو العالية في العمل واحترافيته، لكنه في الوقت نفسه لم يتردد في إظهار الجانب الطريف لشخصيته داخل غرفة الملابس.

رونالدو في عالمه الخاص

أوضح فان دير فارت أنه كان يستمتع باللعب إلى جانب رونالدو خلال موسم 2009-2010، لكنه أشار إلى أن اللاعب البرتغالي كان يعيش دائما في عالم مستقل عن بقية زملائه، قائلا "كان زميلا رائعا لكنك لم تكن تراه كثيرا. كان منشغلا بنفسه فقط".

ورغم أن اللاعب الهولندي أشاد بقدرات رونالدو والتزامه الاستثنائي، فإنه عاد ليسلط الضوء على الجانب الحريص من شخصية النجم البرتغالي عندما يتعلق الأمر بالمظهر.

منتجات تجميل أكثر من الفريق كاملا

وكشف فان دير فارت أن حقيبة رونالدو الرياضية كانت مليئة بمنتجات العناية الشخصية إلى حد لافت، قائلا بسخرية "كان لديه في حقيبته الرياضية كريمات أكثر مما كان لدينا جميعا. أمر غريب حقا".

التعليق أثار ضحك الحاضرين، لكنه عكس في الوقت نفسه مدى اهتمام رونالدو الدقيق بتفاصيل مظهره، وهي سمة اشتهر بها على مر السنوات.

"لو كان مصنوعا من الشوكولاتة لأكل نفسه!"

بلغت السخرية ذروتها حين عُرض على فان دير فارت مقطع فيديو يظهر فيه رونالدو وهو يصنّف نفسه فوق ديفيد بيكهام من حيث الجاذبية. وأجاب الهولندي بجملة أصبحت محل تداول واسع "لو كان كريستيانو رونالدو مصنوعا من الشوكولاتة لكان قد أكل نفسه".

ويعكس تصريح فان دير فارت روح الدعابة الهولندية المعروفة، لكنه يلمّح أيضا إلى الثقة الكبيرة أو الغرور المفرط الذي يُعرف به قائد النصر السعودي.

إعلان

ولعب فان دير فارت إلى جانب رونالدو في موسم واحد فقط بعد وصول البرتغالي إلى ريال مدريد عام 2009 قادما من مانشستر يونايتد. وخاض الاثنان 21 مباراة معا بقميص "الملكي" قبل أن يرحل الهولندي إلى هامبورغ صيف 2010.