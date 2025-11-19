حكيمي يفوز بجائزة أفضل لاعب أفريقي لعام 2025

فاز النجم المغرب أشرف حكيمي لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي بجائزة أفضل لاعب كرة قدم أفريقي لعام 2025 اليوم الأربعاء متفوقا على المصري محمد صلاح لاعب ليفربول والنيجيري فيكتور أوسيمين لاعب غلطة سراي في حين كان للمغرب نصيب الأسد من الجوائز.

وتُوح حكيمي قائد المغرب بدوري أبطال أوروبا مع باريس سان جيرمان، لأول مرة في تاريخ النادي، إلى جانب دوري الدرجة الأولى الفرنسي وكأس فرنسا بالإضافة إلى كأس السوبر الأوروبية.

وبهذا يصبح أول مدافع يفوز بالجائزة منذ 52 عاما وأول مغربي يُتوج بها منذ لاعب خط الوسط مصطفى حجي في عام 1998.

وأقيم حفل إعلان الجوائز في العاصمة المغربية الرباط وكان جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي للعبة (الفيفا) ورئيس الاتحاد الأفريقي باتريس موتسيبي وناصر الخليفي رئيس نادي باريس سان جيرمان من أبرز الحاضرين.

وذهبت جائزة أفضل حارس مرمى للرجال إلى ياسين بونو نجم الهلال السعودي ضمن الجوائز التي حصدها بلده المغرب وهي أفضل منتخب للرجال وأفضل لاعب ولاعبة في فئة الشباب، وأفضل لاعبة، إضافة إلى أفضل لاعب.

🔴 حفل توزيع جوائز الاتحاد الأفريقي لعام 2025 المغربي ياسين بونو يحرز جائزة أفضل حارس مرمى إفريقي#حفل_جوائز_الاتحاد_الافريقي#CAFAWARDS2025 pic.twitter.com/mCbvd7sPWj — beIN SPORTS (@beINSPORTS) November 19, 2025

وحصدت المغربية ضحى المدني لاعبة الجيش الملكي جائزة أفضل لاعبة أفريقية شابة للمرة الثانية على التوالي، في حين حصل مواطنها عثمان معما لاعب واتفورد الإنجليزي على جائزة أفضل لاعب شاب.

وحصل منتخب المغرب تحت 20 عاما على جائزة أفضل منتخب للرجال بعدما توج بكأس العالم.

وفازت المغربية غزلان الشباك لاعبة الهلال السعودي بجائزة أفضل لاعبة أفريقية.

وفاز بيراميدز المصري بجائزة أفضل ناد للرجال ولاعبه فيستون مايلي القادم من الكونغو الديمقراطية بجائزة أفضل لاعب أندية أفريقية.

وحصد بوبستا مدرب الرأس الأخضر جائزة أفضل مدرب في القارة بعدما قاد منتخب بلاده للتأهل لكأس العالم 2026 في إنجاز لا سابق له.