حكيمي يفوز بجائزة أفضل لاعب أفريقي لعام 2025

فاز النجم المغرب أشرف حكيمي لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي بجائزة أفضل لاعب كرة قدم أفريقي لعام 2025 اليوم الأربعاء متفوقا على المصري محمد صلاح لاعب ليفربول والنيجيري فيكتور أوسيمن لاعب غلطة سراي فيما كان للمغرب نصيب الأسد من الجوائز.

وأقيم حفل إعلان الجوائز في العاصمة المغربية الرباط وكان جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي للعبة (الفيفا) ورئيس الاتحاد الأفريقي باتريس موتسيبي وناصر الخليفي رئيس نادي باريس سان جيرمان من أبرز الحاضرين.

وذهبت جائزة أفضل حارس مرمى للرجال إلى ياسين بونو نجم الهلال السعودي ضمن الجوائز التي حصدها بلده المغرب وهي أفضل منتخب للرجال وأفضل لاعب ولاعبة في فئة الشباب وأفضل لاعبة، إضافة إلى أفضل لاعب.

🔴 حفل توزيع جوائز الاتحاد الأفريقي لعام 2025 المغربي ياسين بونو يحرز جائزة أفضل حارس مرمى إفريقي#حفل_جوائز_الاتحاد_الافريقي#CAFAWARDS2025 pic.twitter.com/mCbvd7sPWj — beIN SPORTS (@beINSPORTS) November 19, 2025

وفاز بيراميدز المصري بجائزة أفضل ناد للرجال ولاعبه فيستون مايلي القادم من الكونجو الديمقراطية بجائزة أفضل لاعب أندية أفريقية.