تأهل إسبانيا وبلجيكا والنمسا وسويسرا وأسكتلندا لكأس العالم 2026

تأهلت منتخبات إسبانيا وبلجيكا والنمسا وسويسرا وأسكتلندا رسميا لنهائيات كأس العالم 2026 بعد الجولة الختامية للتصفيات الأوروبية المؤهلة للمونديال.

وبلغت إسبانيا للنهائيات مباشرة بعد التعادل 2-2 مع تركيا، وارتفع رصيدها لـ 16 نقطة، بينما بات رصيد تركيا 13، وستخوض الملحق الأوروبي.

تقدم المنتخب الإسباني بهدف داني أولمو بعد مرور أربع دقائق من المباراة التي أقيمت على ملعب لاكارتوخا في مدينة إشبيلية.

ورد المنتخب التركي بهدفين لدينيز جول وصالح أوزجان في الدقيقتين 42 و54، لكن المنتخب الإسباني أدرك التعادل بهدف ميكيل أويارزابال في الدقيقة 62.

تأهل بلجيكا

حسمت بلجيكا تأهلها إلى نهائيات كأس العالم لكرة القدم 2026، بعد اكتساحها ضيفتها ليشتنشتاين 7-0.

وتأهلت بلجيكا، ثالثة مونديال 2018، للمرة الرابعة تواليا والـ 15 في تاريخها، بعد حسمها الصدارة بفارق نقطتين عن ويلز التي ضمنت الملحق إثر فوزها الكبير على مقدونيا الشمالية 7-1.

وبدأ المنتخب البلجيكي مهرجان الأهداف مبكرا، حيث سجل هانز فاناكين لاعب كلوب بروج هدف التقدم في الدقيقة الثالثة.

ثم أضاف لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي جيريمي دوكو هدفين في الدقيقتين 34 و41، لينتهي الشوط الأول بثلاثية نظيفة لأصحاب الأرض.

وفي الدقيقة 52 زاد براندون ميشيل رصيد أهداف بلجيكا بتسجيله الهدف الرابع، وبعد 3 دقائق أضاف أليكسيس ساليمايكيرس الهدف الخامس.

وزاد انهيار منتخب لختنشتاين بهدفين سجلهما شارل دي كيتيلاي في الدقيقتين 57 و59 ليختتم السباعية.

سويسرا تبلغ نهائيات كأس العالم

تأهل المنتخب السويسري للمرة الـ 13 في تاريخه، بفضل التعادل 1-1 مع كوسوفو، حيث وصل رصيده لـ 14 نقطة، وارتفع رصيد الأخير لـ 11 نقطة.

تقدم روبن فارغاس بهدف لسويسرا في الدقيقة 47 لكن فلورينت موسليجا أدرك التعادل لكوسوفو في الدقيقة 74.

تأهل أسكتلندا

تأهل اسكتلندا إلى كاس العالم 2026 بفوز قاتل في اللحظات الأخيرة على الدنمارك 4-2، ووصل رصيده للنقطة 13، فيما توقف رصيد المنتخب الدنماركي عند النقطة 11، وسيلعب بالملحق الأوروبي، كحال كوسوفو.

وكانت الدنمارك في طريقها لخطف بطاقة التأهل المباشر إلى المونديال بعد أن سجلت هدف التعادل 2 -2 قبل تسع دقائق من النهاية، لكن اسكتلندا سجلت هدفين في الوقت بدل الضائع بواسطة كييران تييرني وكيني ماكلين لتصعد إلى كأس العالم.

النمسا إلى المونديال

انتزع منتخب النمسا بطاقة التأهل لكأس العالم 2026 بتعادل ثمين أمام ضيفه البوسنك والهرسك بنتيجة 1- 1، في ختام منافسات المجموعة الثامنة من التصفيات الأوروبية.

تقدم المنتخب البوسني مبكرًا عبر لاعبه هاريس طاباكوفيتش في الدقيقة 12.

وفي الشوط الثاني، واصل المنتخب النمساوي ضغطه الكبير بحثًا عن التعادل، وتمكن أخيرًا من هز الشباك عبر الهداف ميكايل غريغوريتش في الدقيقة 77، ليمنح فريقه نقطة ثمينة كانت كافية لضمان بطاقة الصعود المباشر إلى مونديال 2026.