برشلونة يتلقى أول عرض رسمي لضم تير شتيغن بالميركاتو الشتوي

تلقى برشلونة حامل لقب الدوري الإسباني أول عرض رسمي من شأنه تسهيل رحيل حارسه الألماني مارك أندريه تير شتيغن في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وأكدت صحيفة سبورت الإسبانية أن نادي بشكتاش التركي قدّم عرضا لبرشلونة لضم تير شتيغن في يناير/كانون الثاني المقبل.

برشلونة يتلقى أول عرض رسمي لضم تير شتيغن

وأوضحت الصحيفة أن عرض النادي التركي يتضمن استعارة شتيغن مع تحمّل راتبه بالكامل حتى نهاية الموسم الحالي، بالإضافة إلى وجود بند خيار الشراء "غير الإلزامي" في يونيو/حزيران 2026 مقابل 8 ملايين يورو.

وكان برشلونة أبدى استعداده الكامل لفتح باب الرحيل أمام تير شتيغن في يناير/كانون الثاني المقبل، وهو أمر لا يزال النادي الكتالوني ملتزما به، لكنه ينتظر عروضا أخرى "محتملة" خلال الأسابيع المقبلة، في انتظار القرار النهائي للحارس الألماني نفسه.

من جهتها، ذكرت صحيفة "فاناتيك" التركية أن "بشكتاش" يرى في ضم تير شتيغن حلا مثاليا لعلاج أزمته الرياضية، خاصة أنه بحاجة إلى حارس مرمى بسبب تراجع مستوى حارسه المخضرم ميرت غونوك.

ويثق مسؤولو النادي التركي في أن تير شتيغن هو الخيار الأكثر موثوقية للحاضر والمستقبل.

وفي الوقت ذاته، يعمل "بشكتاش" على استغلال مديره الرياضي الألماني إدوارد غراف الذي قضى جزءا كبيرا من مسيرته المهنية في بوروسيا دورتموند لإقناع تير شتيغن ومحيطه بأن النادي التركي هو المكان المثالي ليحصل على دقائق لعب أساسية من خلال بطولتي الدوري التركي والدوري الأوروبي، على أن تُترك له حرية تحديد مستقبله في الصيف.

شتيغن ينتظر التصريح الطبي

ولم يصدر أي موقف من تير شتيغن بعد، والذي يهدف حاليا إلى العودة بشكل كامل إلى تدريبات برشلونة والحصول على التصريح الطبي، وهو ما يُتوقع أن يحدث في منتصف ديسمبر/كانون الأول المقبل، وبعدها سيجلس مع إدارة البارسا لتحديد مستقبله.

ورغم أن خيار تير شتيغن الأول كان دائما العودة إلى حراسة مرمى برشلونة فإن قلة فرصه في اللعب بوجود خوان غارسيا وفوتشيك تشيزني تفتح الباب أمام سيناريوهات خروج متفق عليها وتصب في مصلحته الرياضية.

وقالت "سبورت" إنه "سيكون للمشاريع الرياضية والمالية المعروضة عليه دور حاسم، فقد اتخذ "بشكتاش" الخطوة الأولى، وقد يُقدم ناد من الدوري الإنجليزي الممتاز على خطوة مشابهة خلال الأيام المقبلة".

وترجح الصحيفة أن يوافق تير شتيغن على الخروج على سبيل الإعارة على أن يعود إلى برشلونة في الصيف المقبل ويكمل ما تبقى من عقده المستمر حتى صيف عام 2028.

وختمت "قد تكون الإعارة حلا يساعد الحارس الألماني على اللعب واستعادة مركزه الأساسي مع منتخب بلاده استعدادا للمشاركة في كأس العالم 2026".