أعلنت رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم (ليغا) عن إقامة مباراة برشلونة ضد فياريال يوم 21 ديسمبر/كانون الأول على ملعب لاسيراميكا بعد تعثر محاولة إقامتها في مدينة ميامي الأميركية.

وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية أن مباراة الفريقين في الجولة 17 من الدوري الإسباني لن تنقل من إسبانيا إلى الولايات المتحدة بعد أن سحبت الشركة المنظمة "ريليفنت" عرضها لإقامة اللقاء خارج حدود إسبانيا.

وأضافت أن سبب عدم إقامة المباراة في الولايات المتحدة المعلن هو حالة الاضطراب التي سادت إسبانيا خلال الأسابيع القليلة الماضية، لكن تبقى المشكلة الأساسية هي ضغوط ريال مدريد الذي قدم خطابا ثانيا إلى المجلس الأعلى للرياضة، واعتراض الرابطة الإسبانية للاعبين المحترفين التي يمثلها قادة الفرق.

وأشارت إلى أن برشلونة سينهي مشواره في الدوري هذا العام 2025، وهو على دراية بمعرفة نتيجة غريمه ريال مدريد أمام إشبيلية يوم 20 ديسمبر/كانون الأول.

برشلونة يتجه لإلغاء مباراته الودية بالمغرب

وأشارت "موندو ديبورتيفو" إلى أن الألماني هانزي فليك، مدرب برشلونة، لم يحسم بعد قراره بشأن انطلاق إجازة اللاعبين قبل الاحتفال بأعياد الكريسماس أم خوض مباراة ودية في المغرب يوم 22 ديسمبر/كانون الثاني.

ورجحت الصحيفة في ختام تقريرها أن قرار خوض المباراة الودية في المغرب يبقى مستبعدا، وأضافت أنه لو تقرر إقامة مباراة برشلونة ضد فياريال في موعدها المبدئي يوم 20 ديسمبر/كانون الأول لكان بإمكان الفريق الكتالوني خوض المباراة الودية.