المغرب ضد البرازيل بربع نهائي كأس العالم للناشئين.. الموعد والقنوات الناقلة

نستعرض موعد مباراة المغرب ضد البرازيل في ربع نهائي كأس العالم للناشئين تحت 17 عاما لكرة القدم المقام في قطر، والقنوات الناقلة.

وتأهل المنتخب المغربي إلى ربع النهائي بعد فوز صعب 3-2 على نظيره المالي مساء الثلاثاء في الدور ثمن النهائي، في حين تأهلت البرازيل على حساب فرنسا بركلات الترجيح، بعد نهاية المباراة بالتعادل 1-1.

وكان المغرب تأهل للدور ثمن النهائي بمونديال الناشئين بعد فوزه بركلات الترجيح على أميركا 4-3، بعدما انتهت المباراة بالتعادل 1-1.

موعد مباراة المغرب ضد البرازيل في ربع نهائي مونديال الناشئين

تقام مباراة المغرب ضد البرازيل في ربع نهائي مونديال الناشئين يوم الجمعة 21 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري على ملاعب أكاديمية أسباير.

وتنطلق صفارة البداية الساعة 16:45 بتوقيت المغرب المحلي (18:45 بتوقيت الدوحة ومكة المكرمة).

قنوات البث المباشر الناقلة لمباراة المغرب ضد البرازيل بكأس العالم للناشئين

bein sports 1.

قناة الرياضية المغربية TNT (البث الأرضي والفضائي).

منصة FIFA+: البث الرسمي المباشر للفيفا لجميع مباريات البطولة.

كما يمكنكم متابعة أحداث المباراة عبر التغطيات المباشرة لموقع الجزيرة نت.

وستقام المباراة النهائية لمونديال الناشئين يوم الخميس 27 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري على ملعب خليفة الدولي في الدوحة.

يذكر أن النسخة الحالية من مونديال الناشئين هي الأولى التي تقام بمشاركة 48 منتخبا، علما أن الاتحاد الدولي لكرة القدم قرر إقامة 5 نسخ متتالية بشكل سنوي في قطر خلال الفترة من 2025 إلى 2029.