تم تحديد المنتخبات التي سيتم وضعها في التصنيف الأول خلال قرعة مرحلة المجموعات بنهائيات كأس العالم لكرة القدم 2026، المقررة الصيف المقبل.

ومن المقرر أن تجرى قرعة المونديال، الذي يقام لأول مرة بمشاركة 48 منتخبا، في الخامس من ديسمبر/كانون الأول القادم، في مركز كينيدي بالعاصمة الأميركية واشنطن، بحضور الرئيس الأميركي دونالدو ترامب.

وكشف فيفا عن تصنيف المنتخبات المتأهلة لكأس العالم، بعدما نشر تصنيفه الجديد للمنتخبات في اليوم التالي لختام تصفيات 4 اتحادات قارية، حيث تمثلت كبرى المفاجآت في وجود المنتخب الكرواتي، وصيف بطل مونديال 2018، وصاحب المركز الثالث في النسخة التالية عام 2022، بالتصنيف الثاني.

وتوجد منتخبات إسبانيا (متصدرة التصنيف العالمي حاليا) والأرجنتين (حاملة اللقب)، وفرنسا، وإنجلترا، والبرتغال، والبرازيل، وهولندا، وبلجيكا، وألمانيا، في المستوى الأول للمونديال، برفقة منتخبات الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، التي تستضيف البطولة على ملاعبها.

كما حدد تصنيف فيفا الأخير المنتخبات المشاركة في قرعة الملحق الأوروبي والملحق العالمي المؤهل للمونديال، التي ستقام غدا الخميس، حيث سيتم التعرف من خلالهما على المنتخبات الستة المتبقية التي ستشارك في كأس العالم.

ويشارك 16 فريقا في الملحق الأوروبي، يأتي في مقدمتهم المنتخب الإيطالي، الساعي للعودة للمونديال بعدما غاب عن النسختين الماضيتين، إذ يتأهل من خلالها 4 منتخبات لكأس العالم، في حين توجد 6 منتخبات في الملحق العالمي، ستسفر عن صعود منتخبين، علما بأن الملحقين سيقامان في مارس/آذار المقبل.

ترتيب المنتخبات العربية بقرعة كأس العالم 2026 وتصنيف الفيفا

المغرب (التصنيف 11)

مصر (34)

الجزائر (35)

تونس (40)

قطر (51)

السعودية (60)

الأردن (66)

وفي ما يلي باقي المستويات وترتيب المنتخبات العربية التي يتصدرها المغرب:

المستوى الثاني: كرواتيا (10)، المغرب (11)، كولومبيا (13)، أوروغواي (16)، سويسرا (17)، اليابان (18)، السنغال (19)، إيران (20)، كوريا الجنوبية (22)، الإكوادور (23)، النمسا (24)، وأستراليا (26)".

إعلان

المستوى الثالث: النرويج (29)، بنما (30)، مصر (34)، الجزائر (35)، أسكتلندا (36)، باراغواي (39)، تونس (40)، كوت ديفوار (42)، أوزبكستان (50)، قطر (51)، السعودية (60)، جنوب أفريقيا (61).

التصنيف الرابع: الأردن (66)، الرأس الأخضر (68)، غانا (72)، نيوزيلندا (86)، هاييتي (84)، كوراساو (82)، وتتبقى 6 منتخبات يتم حسمهم في الملحق العالمي والأوروبي.