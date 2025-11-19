العراق بالملحق العالمي لكأس العالم 2026.. فيفا يعلن الموعد والمكان

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) اليوم الأربعاء أن مدينتي وادي الحجارة ومونتيري في المكسيك ستستضيفان الملحق العالمي المؤهل لكأس العالم في مارس/آذار المقبل، إذ ستتنافس 6 منتخبات من 5 اتحادات قارية على آخر مقعدين في أول بطولة كأس العالم تضم 48 منتخبا.

ومن المقرر أن تقام مباريات الملحق العالمي في الفترة من 23 إلى 31 مارس/آذار لتحديد المنتخبين الأخيرين المتأهلين إلى كأس العالم التي ستقام في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.

العراق بالملحق العالمي لكأس العالم 2026

وستلعب منتخبات العراق من الاتحاد الآسيوي، والكونغو الديمقراطية من الاتحاد الأفريقي، وبوليفيا من اتحاد أميركا الجنوبية، وكاليدونيا الجديدة من اتحاد الأوقيانوس، وجاميكا وسورينام من اتحاد أميركا الشمالية، على الملعبين اللذين سيستضيفان أيضا نهائيات كأس العالم.

وقال جياني إنفانتينو رئيس الفيفا في بيان "هذان الملعبان الشهيران هما المحفل المثالي لما يعد أن يكون حدثا مثيرا مليئا بالشغف والدراما والإثارة".

وأضاف "توفر مباريات الملحق للمشجعين فرصة لأن يكونوا جزءا من مباريات تاريخية في مدن وملاعب عالمية المستوى قبل الحدث الرئيسي الذي سينطلق بعد أقل من 3 أشهر (من نهاية الملحق) في كندا والمكسيك والولايات المتحدة".

ومن المقرر أن تجرى قرعة الملحق العالمي في مقر الفيفا في زوريخ بسويسرا غدا الخميس، إلى جانب قرعة الملحق الأوروبي.