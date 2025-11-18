نجما العراق متفائلان بالتأهل لمونديال 2026 بعد الفوز على الإمارات

بدا أيمن حسين، مهاجم منتخب العراق، متفائلا بتأهل بلاده لنهائيات كأس العالم 2026 لكرة القدم، التي ستقام في الولايات المتحدة الأميركية وكندا والمكسيك.

وتأهل العراق للملحق العالمي الذي سيقام في مارس/آذار المقبل بعد الفوز على الإمارات بنتيجة 2-1 بعد تعادل الفريقين ذهابا بنتيجة 1-1 في أبو ظبي، يوم الخميس الماضي.

وانضم أسود الرافدين لمنتخبات كاليدونيا الجديدة والكونغو الديمقراطية وبوليفيا، في حين يتبقى مقعدان لمنتخبات أميركا الشمالية والوسطى والكاريبي "كونكاكاف"، ويتأهل من الملحق فريقان للمونديال.

وقال حسين عقب المباراة التي أقيمت مساء اليوم الثلاثاء في البصرة "لقد حققنا الأهم، وهو الفوز، وأرى أننا اقتربنا كثيرا من التأهل لكأس العالم".

وأضاف المهاجم العراقي "لا يهم كيف نتأهل، بل المهم هو أننا تأهلنا بالفعل".

أما جلال حسن حارس مرمى المنتخب العراقي، فقال "الفوز هو الأهم، وحان الوقت للتفكير والاستعداد للملحق العالمي".

وتابع "كنا رجالا في مواجهة الإمارات، وحققنا المطلوب، وأسعدنا جماهيرنا".

واختتم جلال حسن "علينا نسيان هذه المباراة، والتفكير في الملحق العالمي، ونسعى لإسعاد شعبنا وجماهيرنا".