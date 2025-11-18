"متألق بالملعب وفاشل إداريا"..اتهامات لمبابي بعد تدهور نتائج فريق يملكه

يواجه النجم الفرنسي كيليان مبابي لاعب ريال مدريد، أزمة جديدة مع نادي كاين الذي يمتلك فيه الجزء الأكبر من الأسهم.

الأزمة الجديدة جاءت بعد اقصاء الفريق يوم السبت الماضي من بطولة كأس فرنسا أمام نادي بايو أف سي الذي ينافس في الدرجة السادسة بنتيجة 2-3، وهو ما أثار غضب الجماهير.

اتهامات خطيرة لمبابي بسبب تدهور نتائج فريق كاين

وحاول مشجعون غاضبون التهجّم على لاعبي كاين مما استدعى تدخل عناصر الشرطة لحمايتهم، فيما اتهم مدرب الفريق ماكسيم دورنانو لاعبيه بالتهاون في المباراة المذكورة.

وزاد مغني الراب الفرنسي الشهير أوريلسان من حدة الأزمة بعدما وجّه انتقادا لاذعا لمبابي واتهمه بأنه يدمّر النادي، بينما رفض نجم ريال مدريد الخوض في الأمر أثناء وجوده مع منتخب فرنسا.

وجاء هذا الاقصاء بعد أشهر من هبوط كاين إلى الدرجة الثالثة وذلك في الموسم الأول لمبابي كمالك، وهي المرة الأولى التي يغيب فيها الفريق عن دوري الدرجتين الأولى والثانية منذ عام 1984.

واستحوذ مبابي على الحصة الأكبر من ملكية كاين في سبتمبر/أيلول 2024، حيث استثمر 15 مليون يورو عبر صندوقه الاستثماري "كوالشن كابيتال" لشراء 80% من أسهم النادي كما قام بسد جزء من ديونه، أما الـ20% المتبقية فتعود ملكيتها لبيير أنطوان كابتون رئيس مجلس الإدارة الحالي.

وعلّق موقع غيف مي سبورت البريطاني على وضعية النادي في عهد مبابي بالقول "أحلام كيليان النجاح في الإدارة إلى جانب تألقه في الملاعب قد تحطم تماما".

وأضاف "رغم معاناة النادي ماليا منذ عام 2018، إلا أن استحواذ مبابي أثار ضجة كبرى وأعلن بداية عهد جديد، لكن ذلك تحول لاحقا إلى كارثة داخل وخارج الملعب، حتى بدا أنّ الجماهير قد فقدت صبرها".

وكانت جماهير كاين قد رفعت لافتات تنتقد مبابي في يناير/كانون الثاني 2025، خلال مباراة الفريق ضد كليرمون، وحينها كان الفريق على حافة الهبوط إلى الدرجة الثالثة.

وجاء في إحدى اللافتات "هنا، العمل الجاد والولاء وحدهما يصنعان الأساطير"، وكُتب على أخرى موجهة لمبابي مباشرة "قبل أن تحاول صنع اسم لنفسك على الساحة الدولية، احترم رموز المكان".

أما اللافتة الثالثة فكانت الأكثر قسوة وكتب عليها "مبابي، ستاد ماليرب كاين ليس لعبتك".