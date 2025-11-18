عزل القاضية المتسببة ببطلان محاكمة قتل مارادونا

عُزِلت القاضية التي تسببت ببطلان المحاكمة في قضية وفاة أسطورة كرة القدم في الأرجنتين والعالم دييغو أرماندو مارادونا، وفق ما أعلنت هيئة المحلفين اليوم الثلاثاء في مدينة لا بلاتا جنوب العامصة بوينس أيرس.

وغابت جولييتا ماكينتاش (48 عاما) عن اليوم الأخير من جلسة محاكمتها أمام هيئة خاصة تضم قضاة ومحامين ونوابا من مقاطعة بوينس أيرس.

وبعد محاكمة استمرت أكثر من أسبوع، خلصت الهيئة إلى عزلها نهائيا من منصبها ومنعها من تولي أي منصب قضائي بقرار بالإجماع، وذلك بعدما تبيّن أنها شاركت سرا في إعداد مسلسل تلفزيوني حول القضية.

وأُعلن بُطلان المحاكمة الأولى في سان إيسيدرو (شمال العاصمة) نهاية مايو/أيارالماضي، بعد 45 يوما من الجلسات والاستماع إلى أكثر من 40 شاهدا، في أعقاب الفضيحة التي شهدت مشاركة ماكينتاش، من بين القضاة الثلاثة، وذلك من دون علم الجميع، في إعداد سلسلة وثائقية عن المحاكمة.

وحدّد القضاء يوم 17 مارس/آذار المقبل موعدا لانطلاق "محاكمة مارادونا" الجديدة، برئاسة 3 قضاة جدد.

وخلال المحاكمة الأولى، أصبحت وضعية ماكينتاش غير قابلة للاستمرار بعد نشر وسائل الإعلام صورا من كاميرات المراقبة تظهرها تتجول في أروقة المحكمة الأحد السابق لبداية الجلسات، برفقة فريق تصوير وتدلي بمقابلة.

واستقالت القاضية من منصبها ثم علّقت عملها كخطوة استباقية لتعليقها.

ودافعت ماكينتاش عن نفسها بالقول إن فكرة المسلسل كانت "اقتراحا من صديقة" وإنها كانت "حجر عثرة تعثّرت به دون أن تدرك العواقب".

وستتم في مارس/آذار المقبل إعادة محاكمة 7 من العاملين في مجال الرعاية الطبية بسبب الإهمال المحتمل في رعايتهم لنجم مونديال المكسيك 1986 مما تسبب في موته في نوفمبر/تشرين الثاني 2020 عن 60 عاما بسبب أزمة قلبية أثناء فترة نقاهة بعد جراحة للأعصاب خضع لها.