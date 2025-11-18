ترامب يستضيف رونالدو في البيت الأبيض

على هامش زيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إلى واشنطن اليوم الثلاثاء، من المقرر أن يلتقي النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو الرئيسَ الأميركي دونالد ترامب، اليوم في البيت الأبيض، وذلك بعد تأهل المنتخب البرتغالي لكأس العالم 2026.

وجاء الإعلان عن اللقاء على هامش زيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إلى واشنطن.

وسيكون رونالدو البالغ من العمر 40 عاما من أبرز نجوم كأس العالم العام المقبل، إذ ستتشارك أميركا وكندا والمكسيك في استضافة البطولة.

وذكرت صحيفة "ميرور" أن رونالدو والمنتخب البرتغالي ربما يواجه المنتخب الأميركي، إذ تشير التقارير إلى أن مباراة ودية تحضيرية قيد النقاش قبل انطلاق كأس العالم.

واستقبل ترامب رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، جياني إنفانتينو، في مكتب البيت الأبيض في مناسبات عدة، والآن سيلتقي أحدُ أعظم رموز كرة القدم الرئيسَ الأميركي، وفقا لشبكة "إم إس ناو".

وصرح رونالدو مهاجم النصر السعودي مؤخرا عن نيته لقاء ترامب، وقد تم تلبية طلبه.

ويشير التقرير إلى أن 3 مسؤولين في البيت الأبيض أكدوا الزيارة المقررة لرونالدو في اليوم نفسه الذي من المنتظر أن يلتقي فيه ترامب وليَ العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.

ولا يزال من غير الواضح ما إذا كان الاجتماعين مرتبطين ببعضهما، نظرا إلى أن رونالدو يلعب مع نادي النصر السعودي.

وكشف رونالدو بشكل مفاجئ عن أمنتيه في الالتقاء بترامب خلال مقابلة حديثه مع بيرس مورغان.

وكان مورغان سأل رونالدو عن قميص موقع أرسله إلى ترامب، وكان عليه رسالة تقول: "الرئيس دونالد ج. ترامب، يلعب من أجل السلام".

وأكد رونالدو: " إذا كان العالم في سلام، فهذا هدفنا. هو أحد الأشخاص الذين يمكنهم تغيير أو المساعدة في تغيير العالم. وهذا هدفي الرئيسي: أن ألتقي بترامب وأتحدث معه بشأن السلام العالمي. إذا كان بإمكانك فعل هذا، فهو شخص أود حقا الجلوس معه".