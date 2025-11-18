قال كريم بنزيمة قائد الاتحاد حامل لقب الدوري السعودي لكرة القدم للمحترفين إنه تجمعه علاقة جيدة مع كريستيانو رونالدو هداف النصر، نافيا وجود أي خلافات مع زميله السابق في ريال مدريد.

وتزامل الفرنسي بنزيمة مع الهداف التاريخي للبرتغال لمدة 9 سنوات في فريق العاصمة الإسباني، وبدا الفتور في علاقتهما بعد رحيل رونالدو إلى يوفنتوس عام 2018، وبعد ذلك بدأت شراكة ساهمت في 3 ألقاب متتالية لدوري أبطال أوروبا منذ عام 2016، قبل أن يزيد التنافس بينهما منذ الانتقال إلى السعودية.

وبدا السلام بينهما فاترا، قبل خسارة الاتحاد 2-0 من النصر في مباراة بالدوري السعودي في سبتمبر/أيلول، لكن بنزيمة أرجع ذلك إلى تركيز كل منهما استعدادا للمواجهة.

بنزيمة: لست مضطرا لمصافحة رونالدو أمام الكاميرات

وقال في مقابلة مع صحيفة آس الإسبانية أمس الاثنين: "تحدثنا بالفعل في غرفة الملابس وتعانقنا. ثم في الملعب لا يمكننا أو لا يجب أن نكرر ذلك مرة أخرى… هناك الكثير من الاحترام، نحن بخير ولا نحتاج إلى أن نظهر شيئا. كلانا تعلم من الآخر".

وأضاف الفائز بالكرة الذهبية عام 2022 "يبدو كأننا مضطرون لقول أشياء أو القيام بأشياء أمام الكاميرات. الأمر ليس كذلك. الكثير من الاحترام. نلتقي في الملعب وكل واحد ينشغل بأموره".

وفتح انتقال رونالدو إلى النصر في يناير/كانون الثاني 2023، الباب أمام عدة نجوم بارزين للانتقال إلى الدوري السعودي، وكان من بينهم بنزيمة الذي انضم للاتحاد في صيف 2023.

وبعد موسم أول مخيب في جدة، انتفض بنزيمة وقاد الاتحاد للفوز بثنائية الدوري وكأس الملك في الموسم الماضي. بينما لا يزال رونالدو، الفائز بـ5 كرات ذهبية، يبحث عن لقبه الأول في السعودية مع النصر.

وقال بنزيمة (37 عاما) إن الدوري السعودي كان في حاجة للاعبين من النخبة للنمو.

وأضاف: "السعودية تحتاج إلى لاعبين مثل كريستيانو أو مثلي أو مثل آخرين جاؤوا إلى هنا ليمنحوها بعضا مما لدينا في أوروبا. علينا أن نعلّم اللاعبين المحليين ما يلزم حتى يتمكنوا من الانتقال إلى أندية أخرى".

إعلان

وأكد بنزيمة أنه لا ينوي التوقف عن اللعب قبل عامين، لشعوره بأنه "في حالة جيدة".

ويحتل الاتحاد المركز الثامن وله 11 نقطة من 8 مباريات، متأخرا بفارق 13 نقطة عن النصر المتصدر بالعلامة الكاملة.