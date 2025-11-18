إسلام ماخاتشيف يتقدمهم.. أطول سلسلة انتصارات متتالية بتاريخ "يو إف سي"

عادل الداغستاني إسلام ماخاتشيف الرقم القياسي في عدد الانتصارات المتتالية في بطولة القتال العالمية "يو أف سي"، بعد فوزه الأخير على الأسترالي جاك ديلا مادالينا.

وحقق ماخاتشيف فوزا ساحقا على مادالينا في النزال الذي جمعهما فجر الأحد الماضي ضمن الحدث الرئيس لبطولة يو أفي سي 322.

ISLAM MAKHACHEV HAS DONE IT 😱 🏆 AN OUTSTANDING PERFORMANCE FROM MAKHACHEV TO BECOME THE NEW UFC WELTERWEIGHT CHAMPION 👏 #UFC322 pic.twitter.com/U1KNN4WI0r — ESPN (@espn) November 16, 2025

ويتساوى ماخاتشيف (34 عاما) حاليا مع أسطورة القتال البرازيلي أندرسون سيلفا، وفي رصيد كل منهما 16 انتصارا متتاليا.

اقرأ أيضا list of 2 items list 1 of 2 مدينة إنجليزية تخوض حربا ضد رياضة البادل لسبب غريب

مدينة إنجليزية تخوض حربا ضد رياضة البادل لسبب غريب list 2 of 2 جيك بول يواجه جوشوا في نزال ناري بميامي end of list

وبحسب موقع "غيف مي سبورت" البريطاني فإن تحقيق أطول سلسلة ممكنة من الانتصارات المتتالية يُظهر "عظمة كل مقاتل وقدرته على الصمود في أعلى مستويات فنون القتال المختلط".

وقد تمّكن عدد قليل جدا منهم من تحقيق مسيرة رائعة، من خلال تحقيق سلسلة مذهلة من الانتصارات المتتالية، كان آخرهم ماخاتشيف.

وتاليا المقاتلين أصحاب أطول سلسلة انتصارات في تاريخ "يو أف سي":

البرازيلي أندرسون سيلفا (16 نزالا): كان سيلفا الملقب "بالعنكبوت" أول من حقق أطول سلسلة انتصارات في تاريخ "يو أف سي"، وذلك بين عامي 2006 و2012. بدأت بالفوز على كريس ليبن في ظرف 49 ثانية فقط، فيما جاء انتصاره الـ16 على ستيفن بونار في الجولة الأولى. الداغستاني إسلام ماخاتشيف (16 نزالا): يُعد أحد أكثر مقاتلي الجيل الحالي هيمنة، فبعد خسارته في نزاله الثاني في "يو أف سي" ، بدأ بعدها مباشرة سلسلة انتصاراته وذلك في سبتمبر/أيلول 2016 بفوز بقرار بالإجماع على كريس ويد، ومنذ ذلك الحين لم يهزمه أحد وفوزه الأخير على مادالينا خير دليل على ذلك. النيجيري كامارو عثمان (15 نزالا): فاز المقاتل الملقب "بالكابوس النيجيري" في 15 نزالا متتاليا بين عامي 2015 و2022، بدأت سلسلته بفوز بقرار بالإجماع على ليون إدواردز وانتهت بالخسارة أمام المقاتل نفسه بعد 7 أعوام وذلك في "يو أف سي 278". الجورجي ميراب دافاليشفيلي (14 نزالا): رغم خسارته أول نزالين له، لكن دافاليشفيلي قلب مساره بفوز بقرارٍ بالإجماع على تيريّون وير في سبتمبر/أيلول 2018 ليحقق بعدها 13 انتصارا أخرى كان آخرها على كوري ساندهايغن وذلك في أكتوبر/تشرين الثاني 2025. الكندي جورج سانت بيير (13 نزالا): حقق سلسلته التاريخية بين عامي 2007 و2013، التي بدأت بفوز بقرار بالإجماع على جوش كوشيك فيما حقق انتصاره الـ13 على مايكل بيسبينغ في "يو أف سي 217". الأميركي جون جونز (13 نزالا): رغم الجدل الذي رافق حياته خارج القفص، لكن سلسلة انتصاراته المتتالية التي حققها بين عامي 2010 و2020 رسخت مكانته كأحد أعظم مقاتلي فنون القتال المختلط (MMA)، إذ بدأت بالانتصار على براندون فيرا وانتهت أمام دانيال كورمييه في "يو أف سي 214". الأميركي ديميتريوس جونسون (13 نزالا): حقق جونسون 13 انتصارا متتاليا بين 2012 و2017. بدأت بفوزه على إيان مكول وانتهت على يد هنري سيغودو. الروسي حبيب نور محمدوف (13 نزالا): اعتزل محمدوف القتال بعدما خاض 29 نزالا بلا هزيمة، بما فيها 13 انتصارا متتاليا في "يو أف سي" في الفترة بين عامي 2012 و2020، بدأت سلسلته بإخضاع على كمال شالاروس فيما كان فوزه في "يو أف سي 254" على جاستن غايتجي هو انتصاره الـ13، والأخير في مسيرته الأسطورية إذ أعلن اعتزاله بعدها. الأميركي ماكس هولواي (13 نزالا): حقق سلسلة مذهلة من 13 فوزا في وزن الريشة بين 2014 و2019. بدأ مشواره بفوز على ويل تشوب وانتهت السلسلة على يد داستن بوارييه في "يو أف سي 236″، وذلك خلال نزال على لقب مؤقت في وزن الخفيف. الأميركي توني فيرغسون (12 نزالا): جمع سلسلة من 12 انتصارا متتاليا في الوزن الخفيف بين عامي 2013 و2019، بدأت بإخضاع مايك ريو في "يو أف سي 166″، وانتهت على يد جاستن غايتغي. الأسترالي ألكسندر فولكانوفسكي (12 نزالا): حدث ذلك بين عامي 2016 و2023، بدأت في نوفمبر/تشرين الثاني 2016 بفوزه بالضربة القاضية على يوسوكي كاسويا، وانتهت على يد ماخاتشيف في نزال "يو أف سي 284".