أوسيك يتخلى عن لقب منظمة الملاكمة العالمية

أعلنت منظمة الملاكمة العالمية -أمس الاثنين- أن أولكسندر أوسيك تخلى عن لقبها في الوزن الثقيل بعد أن أبلغها بأنه لن يخوض النزال الإلزامي أمام البريطاني فابيو واردلي.

وقالت منظمة الملاكمة العالمية إنها تلقت "إخطارا رسميا" من فريق الملاكم الأوكراني (38 عاما)، مؤكدة أنه "اختار التخلي عن اللقب بعد دراسة متأنية".

وبحسب شبكة (سكاي سبورتس) فمن المتوقع أن يتم ترقية واردلي (30 عاما) ليصبح بطل الوزن الثقيل في منظمة الملاكمة العالمية عقب قرار أوسيك.

ولا يزال أوسيك يحتفظ بألقاب رابطة الملاكمة العالمية ومجلس الملاكمة العالمي والاتحاد الدولي للملاكمة في الوزن الثقيل، بعدما استعاد الأخير في ديسمبر/كانون الأول عندما أسقط البريطاني دانييل دوبوا ليستعيد مكانته بصفته البطل بلا منازع.

وأصبح أوسيك بطلا موحدا للأربعة أحزمة في مايو/أيار 2024 بعد فوزه على تايسون فيوري، قبل أن يتخلى عن لقب الاتحاد الدولي للملاكمة في الشهر التالي بسبب الالتزامات الإلزامية المرتبطة بجولة إعادة.

وأشاد غوستافو أوليفييري رئيس منظمة الملاكمة العالمية بأوسيك في بيان مؤثر، واصفا إياه بأنه "بطل الأبطال".

وقال أوليفييري "تعرب منظمة الملاكمة العالمية عن احترامها العميق وإعجابها وامتنانها لأولكسندر أوسيك، البطل العالمي بلا هزيمة في فئتي وزن ضمن المنظمة. مسيرته تعد واحدة من أكثر المسيرات استثنائية وتاريخية في عصر الملاكمة الحديث".

وأكدت المنظمة أن أوسيك جسّد "كل الحقوق والامتيازات والشرف المرتبطة بلقب البطل الفائق في منظمة الملاكمة العالمية".

وأضافت "نقبل ونحترم قراره بالتخلي عن لقب الوزن الثقيل الفائق في منظمة الملاكمة العالمية. هذا ليس وداعا، بل -كما عبّر فريقه- توقف محترم. أبواب منظمة الملاكمة العالمية ستظل دائما مفتوحة أمام أولكسندر أوسيك وفريقه".

وفاز أوسيك بلقب منظمة الملاكمة العالمية عام 2021 عندما هزم أنتوني جوشوا، وأضاف لاحقا لقب مجلس الملاكمة العالمي بعد التغلب على فيوري. ودافع عن لقب منظمة الملاكمة العالمية 4 مرات خلال فترة حمله للحزام.

وفي يوليو/تموز الماضي، أمرت منظمة الملاكمة العالمية ببدء مفاوضات لنزال إلزامي أمام بطلها المؤقت جوزيف باركر، مانحة الطرفين 30 يوما للتوصل إلى اتفاق قبل اللجوء إلى مزاد علني بين المروجين لإقامة النزال.

وظل باركر، الذي فاز باللقب المؤقت العام الماضي أمام تشانغ زيلي واحتفظ به في فبراير شباط بإسقاطه مارتن باكولي، بطل المنظمة في ذلك الوقت.