أغرب فريق في العالم.. لا اسم له وجماهيره تختار تشكيلته وطفلة صممت قميصه

يعتقد كثيرون من عشاق كرة القدم أنهم رأوا كل ما هو عجيب وغريب في عالم اللعبة، لكنّ فريقا من إسبانيا يؤكد أن لا حدود للغرابة أو المنطق في الساحرة المستديرة.

الحديث هنا عن فريق اسمه "نو نيم إف سي" (Noname FC) تأسس عام 2023 في مقاطعة زامورا الواقعة غرب إسبانيا، ويشارك حاليا في أحد دوريات الهواة.

أغرب فريق كرة في العالم

النادي لا يحمل اسما فعليا وشعاره على القميص هو علامة استفهام، وينافس حاليا في دوري الدرجة الإقليمية الأولى لهواة قشتالة وليون، بعد صعوده من أدنى درجات كرة القدم المحلية في إسبانيا.

ويتيح النادي لمشجعيه اتخاذ قرارات رئيسية في تشكيل الفريق وإدارته كما هو "الحال في ألعاب الفيديو" بحسب صحيفة "ماركا" الإسبانية، وهي مبادرة تهدف إلى تعزيز العلاقة بالمجتمع المحلي وتقديم تجربة فريدة لمن يشارك فيها.

ومنذ تأسيسه وضع النادي نظام مشاركة مفتوح يسمح للمشجعين، أن تكون لهم كلمة وصوت في القضايا المهمة، مثل اختيار الشعار والقمصان وغير ذلك.

وتُدار ملكية "نو نيم" بوساطة نظام حوكمة من خلال تقنية البلوك تشين "Blockchain" -نظام رقمي آمن يستخدم لتوثيق العمليات دون حاجة إلى وسيط-، أما أصحاب القرار في القضايا الإستراتيجية، فهم حاملو الرموز الرقمية هولدرز "holders".

ويُعرف حاملو الرموز الرقمية هولدرز بأنهم أشخاص يمتلكون عملات أو رموزا رقمية داخل مشروع على البلوك تشين، تمنحهم حق التصويت والمشاركة في قرارات المشروع.

اللافت أن حاملي الرموز الرقمية اختاروا رئيس النادي خواكين غاغو بالتصويت عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للنادي وفق "ماركا".

وعلّقت الصحيفة على الشكل الإداري المعمول به في هذا النادي بأنه "يعدّ اختلافا جوهريا عما اعتاده عالم كرة القدم التقليدي".

وقال دانييل غاغو نائب رئيس النادي "قسمنا ملكية النادي إلى عشر حزم من الأسهم تُطرح عبر تقنية البلوك تشين، وتُباع من خلال موقعنا الإلكتروني".

وأضاف "حتى الآن أطلقنا حزمة واحدة فقط وسنصدر أخرى قريبا ستشكّل جزءًا أساسيا من ملكية النادي. هدفنا هو أن نجعل الناس يشاركون بأكبر قدر ممكن في هذا المشروع، وأن يكون لهم دور فاعل في اتخاذ القرارات الإستراتيجية".

وتابع غاغو "المشروع لا يزال في مراحله الأولية وسيتطور تدريجيا. لدينا اسم نو نيم (لا اسم) وشعار مفتوح التصميم لأن ذلك قرار إستراتيجي سيُتخذ مستقبلا من حاملي الرموز مع تشكّل هوية النادي الخاصة".

قميص الفريق صمّمته طفلة

القميص الأساسي للفريق لونه رمادي، وقد تلقّى النادي أكثر من 40 اقتراحا لتصميمه وفي النهاية وقع الاختيار على تصميم طفلة عمرها 8 سنوات.

أما تصميم وألوان القميص الاحتياطي فتم اختيارهما من استطلاع على منصة إكس، وجاءت مطابقة لألوان علم المقاطعة.

ملعب الفريق وقائده

يخوض فريق "نو نيم" مبارياته على ملعب أنكسوس ديل روتا دي لا بلاتا (المُلحق بملعب نادي ثامورا سي إف)، والدخول إلى مبارياته مجانا.

وعن سبب ذلك قال غاغو "نريد أن يتعرّف الناس علينا. صحيح أن الشباب أكثر تقبّلا لنا لأن حملاتنا التسويقية عبر وسائل التواصل الاجتماعي فعّالة جدا، لكننا لاحظنا اهتماما من كبار السن".

أما قائد الفريق فهو سيرخيو غارسيا الذي يُعد واحدا من أبرز اللاعبين السابقين في الدرجة الثانية وفيها خاض أكثر من 300 مباراة.

ولعب غارسيا لفرق مثل ريال أوفييدو وقرطاجنة وريال أفيليس وأود سالامانكا، وسبق له أن شارك في الدرجة الأولى مع بلد الوليد، كما مثّل منتخب إسبانيا تحت 19 عاما.

ويُعد غارسيا (36 عاما) أحد أبرز المساهمين في النجاح الرياضي للفريق إذ سجل 76 هدفا في 58 مباراة في دوري المقاطعة.

الطموح: مغادرة عالم الهواة

لم يبدأ "نو نيم" الموسم الحالي بأفضل طريقة ممكنة، لكن الفوز الأخير -الثاني له في الدوري حتى الآن- ساهم في خروج الفريق من منطقة الهبوط.

وقال غاغو "هدفنا على المدى القريب هو مغادرة عالم الهواة والوصول إلى المستوى الوطني شبه الاحترافي. بالطبع هذا يعتمد على النتائج الرياضية، لكننا نسعى جاهدين للوصول إلى الدرجة الثالثة في أقرب وقت ممكن".